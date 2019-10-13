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    Арахамія заявив, що дострокових місцевих виборів не буде

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    Арахамія заявив, що дострокових місцевих виборів не буде

    У «Слузі народу» не планують проведення позачергових місцевих виборів в Україні навесні 2020 року

    Проведення місцевих виборів в Україні не на порядку денному «Слуги народу».

    Про це заявив глава парламентської фракції Слуги народу Давид Арахамія в інтерв'ю LB.ua.

    Так, відповідаючи на питання, чи планують в «Слуги народу» проведення позачергових місцевих виборів в Україні навесні 2020 року, незважаючи на те, що планові вибори повинні відбутися восени, Арахамія заявив, що це питання не на порядку денному.

    «На порядку денному немає виборів... Про весну я чув, але є аргумент, який ви озвучили (планові вибори восени - ред.)», - підкреслив він.

    За словами Арахамії, для партії найкращим варіантом є проведення місцевих виборів восени, так як до весни «Слуга народу» може не встигнути зібрати необхідну кількість кандидатів.

    «Навесні нам не на руку. Місцеві вибори - це 149 тисяч людей (кандидатів - ред.). З такими труднощами був зібраний список Слуги народу з 300 кандидатів. Уявіть собі, що таке майже 150 тисяч. Ви повинні розуміти, що немає сенсу починати дострокові вибори, якщо ми не переможемо, якщо не готові ні інституційно, ні кадрово», - додав нардеп.

    вибори партії партія Слуга народу Давид Арахамія
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