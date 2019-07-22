За кого проголосували в проблемних округах



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Олександр Ковальов стане депутатом завдяки підтримці усього лише 220 виборців

На восьми проблемних округах перемагають два представники «Слуги народу»

На минулому тижні голова Комітету виборців Олексій Кошель нарахував вісім проблемних округів, де спостерігалась напружена недоброчесна конкурентна боротьба або ж активно використовувався непрямий підкуп виборців.

Округ №73 на Закарпатті. Там агітували представники угорської влади. За результатами підрахунку 53% протоколів на цьому окрузі впевнено лідирує депутат Закарпатської облради Владислав Поляк. Представник «Слуги народу» Іван Маргітич та Павло Балога займають третє і четверте місця.

В окрузі №107 на Луганщині було зареєстровано четверо осіб із прізвищем Рибалка (один з них – чинний народний депутат Сергій Рибалка). В окрузі системно роздавали цукор, а також поширювали підробні газети від імені «Європейської солідарності» та Радикальної партії Олега Ляшка, в яких критикується діяльність Сергія Рибалки.

В результаті тут поки що перемагає представник чинного нардепа Сергія Шахова Олександр Сухов. За підрахунками 21% протоколів за нього проголосувало 33,7% виборців. За представника «Слуги народу» Олександра Сорокіна проголосувало лише 17,4%. За нардепа Сергія Рибалку – 13,4% виборців.

Також в КВУ відзначили округ №133 на Одещині, в якому балотується рекордна кількість кандидатів-клонів – 9 осіб. Всього ж в окрузі 45 кандидатів. Тут виграє Артем Дмитрук зі «Слуги народу» з 32,4% (опрацьовано 44,7% протоколів). Він на 5% випереджає представника Опозиційної платформи – За життя Віктора Баранського.

На окрузі №20 на Волині основна конкуренція була між чинним народним депутатом Мартиняком (самовисуванець) та керівником фракції УКРОП у Волинській обласній раді Рубльовим (висунутий партією «Слуга народу»). Останній впевнено перемагає нардепа з результатом 40,5% (опрацьовано майже 39% протоколів).

Проблемним вважався округ №80 на Запоріжжі, де спостерігалась недоброчесна конкуренція з боку двох кандидатів: нардепа Євгена Балицького та мером Мелітополя Сергія Мінька. З незначною перевагою перемагає міський голова – 33,2% (75% опрацьованих протоколів).

В окрузі №182 в Херсонської області відбувалось протистояння між кандидатами Сальдо (колишній мер Херсона і народний депутат) та кандидатом від партії «Слуга народу» Павлом Павлишом. Останній набирає майже вдвічі більше голосів ніж Сальдо – 38,9% та 16,2% відповідно.

Проблемним також був округ №210 з центром у Прилуках (Чернігівська область). За підрахунками 18,5% протоколів поки що перемагає самовисуванець Сергій Коровченко (21,9%). Представника «Слуги народу» Дмитра Пахомова підтримує 17,2% виборців.

Окремо в КВУ виділили округ №51 на Донеччині, який знаходиться поруч із окупованими територіями, який до того ж є й найменшим округом - в ньому зареєстровано лише 3105 виборців. Кандидата Олександра Ковальова критикували за використання технології непрямого підкупу виборців. За підрахунками 100% протоколів він переміг з показником 33%. Усього ж за нього проголосували 220 виборців. За Надію Савченко проголосували лише 8 виборців.