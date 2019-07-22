За кого проголосували в проблемних округах
На восьми проблемних округах перемагають два представники «Слуги народу»
На минулому тижні голова Комітету виборців Олексій Кошель нарахував вісім проблемних округів, де спостерігалась напружена недоброчесна конкурентна боротьба або ж активно використовувався непрямий підкуп виборців.
Округ №73 на Закарпатті. Там агітували представники угорської влади. За результатами підрахунку 53% протоколів на цьому окрузі впевнено лідирує депутат Закарпатської облради Владислав Поляк. Представник «Слуги народу» Іван Маргітич та Павло Балога займають третє і четверте місця.
В окрузі №107 на Луганщині було зареєстровано четверо осіб із прізвищем Рибалка (один з них – чинний народний депутат Сергій Рибалка). В окрузі системно роздавали цукор, а також поширювали підробні газети від імені «Європейської солідарності» та Радикальної партії Олега Ляшка, в яких критикується діяльність Сергія Рибалки.
В результаті тут поки що перемагає представник чинного нардепа Сергія Шахова Олександр Сухов. За підрахунками 21% протоколів за нього проголосувало 33,7% виборців. За представника «Слуги народу» Олександра Сорокіна проголосувало лише 17,4%. За нардепа Сергія Рибалку – 13,4% виборців.
Також в КВУ відзначили округ №133 на Одещині, в якому балотується рекордна кількість кандидатів-клонів – 9 осіб. Всього ж в окрузі 45 кандидатів. Тут виграє Артем Дмитрук зі «Слуги народу» з 32,4% (опрацьовано 44,7% протоколів). Він на 5% випереджає представника Опозиційної платформи – За життя Віктора Баранського.
На окрузі №20 на Волині основна конкуренція була між чинним народним депутатом Мартиняком (самовисуванець) та керівником фракції УКРОП у Волинській обласній раді Рубльовим (висунутий партією «Слуга народу»). Останній впевнено перемагає нардепа з результатом 40,5% (опрацьовано майже 39% протоколів).
Проблемним вважався округ №80 на Запоріжжі, де спостерігалась недоброчесна конкуренція з боку двох кандидатів: нардепа Євгена Балицького та мером Мелітополя Сергія Мінька. З незначною перевагою перемагає міський голова – 33,2% (75% опрацьованих протоколів).
В окрузі №182 в Херсонської області відбувалось протистояння між кандидатами Сальдо (колишній мер Херсона і народний депутат) та кандидатом від партії «Слуга народу» Павлом Павлишом. Останній набирає майже вдвічі більше голосів ніж Сальдо – 38,9% та 16,2% відповідно.
Проблемним також був округ №210 з центром у Прилуках (Чернігівська область). За підрахунками 18,5% протоколів поки що перемагає самовисуванець Сергій Коровченко (21,9%). Представника «Слуги народу» Дмитра Пахомова підтримує 17,2% виборців.
Окремо в КВУ виділили округ №51 на Донеччині, який знаходиться поруч із окупованими територіями, який до того ж є й найменшим округом - в ньому зареєстровано лише 3105 виборців. Кандидата Олександра Ковальова критикували за використання технології непрямого підкупу виборців. За підрахунками 100% протоколів він переміг з показником 33%. Усього ж за нього проголосували 220 виборців. За Надію Савченко проголосували лише 8 виборців.