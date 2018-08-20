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    Арештований другий підозрюваний у нападі на Гандзюк

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    <div class="copy">Віктор Горбунов</div> - Арештований другий підозрюваний у нападі на Гандзюк
    Фото: Facebook Мар'яни П'єцух
    Віктор Горбунов

    Суддя за клопотанням захисту проводив засідання у закритому режимі

    Суд арештував на два місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова.

    Херсонський міський суд на закритому засіданні 20 серпня обрав Горбунову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці - до 16 жовтня.

    Суддя за клопотанням захисту вирішив проводити засідання у закритому режимі.

    Як відомо, Горбунова підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Гандзюк.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

    Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

    20 серпня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за підозрою у нападі на Гандзюк поліцейські затримали ще трьох осіб.

    Джерело: Українська правда

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