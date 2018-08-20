Арештований другий підозрюваний у нападі на Гандзюк



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Фото: Facebook Мар'яни П'єцух Віктор Горбунов

Суддя за клопотанням захисту проводив засідання у закритому режимі

Суд арештував на два місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова.

Херсонський міський суд на закритому засіданні 20 серпня обрав Горбунову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці - до 16 жовтня.

Суддя за клопотанням захисту вирішив проводити засідання у закритому режимі.

Як відомо, Горбунова підозрюють у купівлі кислоти для нападу на Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

20 серпня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що за підозрою у нападі на Гандзюк поліцейські затримали ще трьох осіб.

Джерело: Українська правда