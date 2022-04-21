Військові знищили танкову роту окупантів і батальйонний комплект техніки

Радник глави офісу президента Олексій Арестович озвучив втрати окупантів за останню добу, а також дав черговий прогноз, на скільки затягнеться активний наступ ворога на Донбасі.

Він повідомив, що на території Донецької та Луганської області відбили десять атак російських окупантів.

«12 танків знищено, 28 одиниці броньованої техніки, одну артилерійську систему. І в цілому по Україні знищено 9 повітряних цілей: один літак, один вертоліт, 6 БПЛА і крилата ракета», – сказав Арестович.

Також він розповів, що ЗСУ знищили танкову роту окупантів і батальйонний комплект техніки.

«В одиницях особового складу знищили 600 осіб, а по техніці вже відомі цифри», – пояснив Арестович.

«Вони там зібрали десь 30 БТГ, але ми в добу виводимо по половинці або по навіть по батальйону. Вистачить десь на два тижні цієї всієї історії або навіть менше», – додав він.

За даними Генштабу, станом на 20 квітня в Україні вже ліквідовано майже 21 тисячу російських військових.

Не секрет, що Росія усіма способами приховує втрати своїх військових вже багато років. Так, у 2015 році російський президент Володимир Путін видав указ, згідно з яким відомості, які розкривають втрати особового складу у воєнний час, а також «у мирний час у період проведення спеціальних операцій» стали держтаємницею. Повноваженнями щодо розпорядження цими відомостями наділено Міноборони РФ.

У Кремлі тоді відкидали припущення, що є зв'язок між указом та війною в Україні. Група активістів, правозахисників та журналістів безрезультатно намагалася оскаржити указ у Верховному суді Росії. Вони доводили, що указ ухвалено з численними порушеннями законодавчих норм – зокрема, про право громадян на вільний пошук та розповсюдження інформації. Верховний суд усі РФ аргументи позивачів відхилив.