Арестович озвучив втрати окупантів за останню добу
Військові знищили танкову роту окупантів і батальйонний комплект техніки
Він повідомив, що на території Донецької та Луганської області відбили десять атак російських окупантів.
«12 танків знищено, 28 одиниці броньованої техніки, одну артилерійську систему. І в цілому по Україні знищено 9 повітряних цілей: один літак, один вертоліт, 6 БПЛА і крилата ракета», – сказав Арестович.
Також він розповів, що ЗСУ знищили танкову роту окупантів і батальйонний комплект техніки.
«В одиницях особового складу знищили 600 осіб, а по техніці вже відомі цифри», – пояснив Арестович.
«Вони там зібрали десь 30 БТГ, але ми в добу виводимо по половинці або по навіть по батальйону. Вистачить десь на два тижні цієї всієї історії або навіть менше», – додав він.
За даними Генштабу, станом на 20 квітня в Україні вже ліквідовано майже 21 тисячу російських військових.
Не секрет, що Росія усіма способами приховує втрати своїх військових вже багато років. Так, у 2015 році російський президент Володимир Путін видав указ, згідно з яким відомості, які розкривають втрати особового складу у воєнний час, а також «у мирний час у період проведення спеціальних операцій» стали держтаємницею. Повноваженнями щодо розпорядження цими відомостями наділено Міноборони РФ.
У Кремлі тоді відкидали припущення, що є зв'язок між указом та війною в Україні. Група активістів, правозахисників та журналістів безрезультатно намагалася оскаржити указ у Верховному суді Росії. Вони доводили, що указ ухвалено з численними порушеннями законодавчих норм – зокрема, про право громадян на вільний пошук та розповсюдження інформації. Верховний суд усі РФ аргументи позивачів відхилив.