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    Події в Україні

    Зеленський готовий зустрітися з Путіним: хай називає дату й місце

    Зеленський заявив про готовність провести зустріч з Путіним - Зеленський готовий зустрітися з Путіним: хай називає дату й місце
    Зеленський заявив про готовність провести зустріч з Путіним
    фото з відкритих джерел

    Зустріч з Путіним могла б відбутися, доки залишатиметься хоча б найменший шанс зупинити цю війну

    Президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава держави просить дату та місце зустрічі. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV.

    Зеленський прокоментував можливу зустріч з представниками РФ для припинення конфлікту, в тому числі з Путіним.

    «Я впевнений, що зустріч лідерів України та Росії могла б відбутися, доки залишатиметься хоча б найменший шанс зупинити цю війну», – сказав президент.

    Він наголосив, що окупанти мають відвести війська, які зайшли на українську територію 24 лютого.

    «Якщо вони повідомлять дату та місце, ми будемо готові їх зустріти», – додав Зеленський.

    Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Володимира Путіна із Володимиром Зеленським. Речник Путіна запевнив, що хазяїн Кремля ніколи не відмовлявся від прямих переговорів із українським колегою.

    До слова, Кремль говорив про переговори між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським ще 24 лютого, у перший день повномасштабної російсько-української війни. Але тоді умови Росії були зовсім інші.

    Як зазначив президент Зеленський, воєнні злочини, скоєні російською армією в Маріуполі та селищах Буча й Бородянка на Київщині, ще більше звузили можливість проведення мирних перемовин із Росією.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський готовий зустрітися з Путіним: хай називає дату й місце