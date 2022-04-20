Воєнна допомога для України, 250-кілограмова авіабомба в Ірпені: головне за 20 квітня

«Главком» зібрав основні новини середи

Генсек ООН закликав напередодні Великодня до перемир’я для евакуації цивільних. Окупанти примусово вивезли до Росії понад 500 тисяч українців. 208 дітей загинуло з початку російської агресії. Експерти напрацювали план санкцій проти Росії. Західні союзники передають Україні ще більше зброї, в тому числі важке озброєння.

Генсек ООН закликав до гуманітарної паузи в Україні до Великодня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав зробити чотириденну гуманітарну паузу з Великого четверга і до Великодньої неділі і відкрити низку гуманітарних коридорів для евакуації цивільних.

Wall Street Journal показала мапу зруйнованих будинків у Маріуполі

Американське видання показало на мапі скільки будинків у Маріуполі зруйнували росіяни.

Окупанти примусово вивезли в РФ понад 500 тисяч українців

Понад 500 тисяч українців, з яких 121 тисяча – діти, примусово вивезли на територію Росії з тимчасово захоплених територій України. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Рашисти планують псевдореферендуми, щоб «мобілізувати» українців

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни планують провести псевдореферендуми, щоб оголосити примусову «мобілізацію» українців. Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки.

Експертна група презентувала план посилення санкційного тиску на Росію

Міжнародна експертна група презентувала документ, що стане основою для подальшої роботи українського уряду щодо посилення тиску на РФ. Серед пропозицій енергетичні, фінансові, транспортні, страхові та персональні санкції.

Союзники передають Україні ще більше зброї

Зі США до Європи прибудуть сім рейсів з безпековою допомогою для України. Про постачання артилерії Україні заявили в Канаді та Великобританії. Анонсувала додаткову військову допомогу і Фінляндія.

В Ірпені знешкодили 250-кілограмову авіабомбу

В Ірпені знешкодили потужну авіаційну бомбу, яку виявили біля військового шпиталю.

Нагадаємо, Окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу кордону України біля Харківської області. За даними Генштабу на території Бєлгородської області РФ завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

20 квітня Росія похизувалась, що випустила «Сатану». Дальність «Сармата»-«Сатани» становить близько 18 тисяч кілометрів.

Також міноборони РФ запустило «акцію» для росіян: безкоштовний тур на упізнання.