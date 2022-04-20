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    Генштаб оновив втрати російської армії (інфографіка)

    Генштаб оновив втрати російської армії (інфографіка)
    фото: ДСНС

    Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій

    Триває 55 доба повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. За цей час українські військові гідно відбивають атаку ворога і знищують рашистську техніку. За повідомленням Генштабу окупанти вже втратили 20900 осіб та 815 танків.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно склали :
    • особового складу ‒ близько 20900 осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 815 од,
    • бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
    • артилерійських систем – 391 од,
    • РСЗВ – 136 од,
    • засоби ППО – 67 од,
    • літаків – 171 од,
    • гелікоптерів – 150 од,
    • автомобільної техніки – 1504 од,
    • кораблі /катери – 8 од,
    • цистерн з ПММ – 76,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165.
    • Спеціальна техніка / special equipment – 27.
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
    Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

    Нагадаємо, командир миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина назвав два варіанти деблокади Маріуполь.

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    Теги: росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб оновив втрати російської армії (інфографіка)