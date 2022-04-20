Генштаб оновив втрати російської армії (інфографіка)
фото: ДСНС
Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій
Триває 55 доба повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. За цей час українські військові гідно відбивають атаку ворога і знищують рашистську техніку. За повідомленням Генштабу окупанти вже втратили 20900 осіб та 815 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно склали :
- особового складу ‒ близько 20900 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 815 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
- артилерійських систем – 391 од,
- РСЗВ – 136 од,
- засоби ППО – 67 од,
- літаків – 171 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки – 1504 од,
- кораблі /катери – 8 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 165.
- Спеціальна техніка / special equipment – 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.
Нагадаємо, командир миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина назвав два варіанти деблокади Маріуполь.