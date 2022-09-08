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Арестович за кордоном влаштував шоу на вулиці

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Арестович за кордоном влаштував шоу на вулиці
Радник Банкової засвітився у Вільнюсі 
фото ілюстративне: alexey.arestovich / Instagram

Політик охоче фотографувався з перехожими 

Радника голови Офісу президента Олексія Арестовича помітили за кордоном. Як повідомила шеф-редакторка інтернет-видання «Детектор медіа» Наталія Лигачова, вона зустріла радника Банкової у литовськй столиці Вільнюсі.  

«Тільки що тут, у ВІльнюсі, на одному з майданів зустріла... Арестовича. Йшов у супроводі одного військового (литовського, наскільки я побачила на відстані) та цивільного. Миттєво на площі Арестовича впізнали, утворилася купка десь людей з 10, й почалася селфі-сесія», – написала вона.

За словами журналістки, Арестович був привітний, всі один одному посміхалися та навіть аплодували.  

«Сфоткався Арестович зі всіма бажаючими, і всі розійшлися, явно задоволені миттю та одне одним... Ну що ж, епоха популізму – вона така», – зауважила авторка допису. 

Раніше Арестович розкрив секрет, як одним поглядом довести керівника до сказу. Як відомо, Олексій Арестович – не лише політолог та радник Глави Офісу президента, він ще й гарний психолог, а також – автор успішних тренінгів. До речі, там він познайомився зі своєю теперішньою дружиною, вона прийшла до нього на курси, як слухачка.

Нагадаємо, Арестович натякнув на «котел» для окупантів під Харковом. В оточенні можуть опинитися до 20 тисяч російських військових.

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Теги: селфі інтернет Литва Олексій Арестович

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