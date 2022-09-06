Арестович назвав найгарячіші напрямки для далекобійної артилерії ЗСУ

Далекобійна артилерія стала бити приблизно в один день на Херсонському та Мелітопольському напрямках, зазначив Арестович

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що найбільш «гарячими» напрямками для роботи далекобійної артилерії Збройних сил України є Херсонський, Мелітопольський та Донецький. Про це Арестович заявив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.



За його словами, далекобійна артилерія стала бити приблизно в один день на Херсонському та Мелітопольському напрямках.

«Там робота йде нітрохи не менше... Дві найгарячіші точки по роботі далекобійної артилерії – це Херсонський і Мелітопольський (напрямки, – ред.). Хоча і Донецький теж. Там теж накривають. Я навіть не знаю, на яких напрямках ми їх (окупантів, - ред.) не накриваєм. Б'ємо скрізь», – зазначив він.

Він підтвердив, що українська армія звільнила Високопілля, однак це не єдиний звільнений населений пункт. Спочатку цю інформацію повинні повідомити в Генеральному штабі.

«Я знаю, що взяли ще три», – зазначив він.

За його даними, зараз окупанти намагаються утримати Новопетрівське.

Нагадаємо, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Херсонщині.

«Поки на Херсонщині лунає відбій повітряної тривоги, ЗСУ звітують про знищення трьох складів боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах плюс двох пунктів боєпостачання», – йдеться у повідомленні.

Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст.

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.