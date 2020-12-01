Армія Азербайджану взяла під контроль останній район у Нагірному Карабаху

Вірменія буде повʼязана з Карабахом через Лачинський коридор, який охоронятимуть російські військові

Підрозділи армії Азербайджану увійшли в Лачинський район у Нагірному Карабасі: відповідно до угоди про припинення війни, звідти пішли вірменські військові.

Про це міністерство оборони Азербайджану повідомило у Telegram.

Зазначається, що військові увійшли туди опівночі 1 грудня.

Вірменія буде повʼязана з Карабахом через Лачинський коридор, який охоронятимуть російські військові. Через цей коридор Вірменія виводила свої війська з Нагірного Карабаху.

Відповідно до угоди, військові Азербайджану вже зайняли Кельбаджарський та Агдамський райони. Лачинський – це останній район, який зайняв Азербайджан у Нагірному Карабасі.

До слова, президент Вірменії закликав уряд Пашиняна піти у відставку через «поразку в карабаській війні».

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями».

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