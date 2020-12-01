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    Армія Азербайджану взяла під контроль останній район у Нагірному Карабаху

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    Азербайджанські військові увійшли в Лачинський район - Армія Азербайджану взяла під контроль останній район у Нагірному Карабаху
    Азербайджанські військові увійшли в Лачинський район

    Вірменія буде повʼязана з Карабахом через Лачинський коридор, який охоронятимуть російські військові

    Підрозділи армії Азербайджану увійшли в Лачинський район у Нагірному Карабасі: відповідно до угоди про припинення війни, звідти пішли вірменські військові.

    Про це міністерство оборони Азербайджану повідомило у Telegram.

    Зазначається, що військові увійшли туди опівночі 1 грудня.

    Вірменія буде повʼязана з Карабахом через Лачинський коридор, який охоронятимуть російські військові. Через цей коридор Вірменія виводила свої війська з Нагірного Карабаху.

    Відповідно до угоди, військові Азербайджану вже зайняли Кельбаджарський та Агдамський райони. Лачинський – це останній район, який зайняв Азербайджан у Нагірному Карабасі.

    До слова, президент Вірменії закликав уряд Пашиняна піти у відставку через «поразку в карабаській війні».

    Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями»

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    Теги: армія війна Азербайджан військові Вірменія Нагірний Карабах
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