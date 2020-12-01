Армія Азербайджану взяла під контроль останній район у Нагірному Карабаху
Вірменія буде повʼязана з Карабахом через Лачинський коридор, який охоронятимуть російські військові
Підрозділи армії Азербайджану увійшли в Лачинський район у Нагірному Карабасі: відповідно до угоди про припинення війни, звідти пішли вірменські військові.
Про це міністерство оборони Азербайджану повідомило у Telegram.
Зазначається, що військові увійшли туди опівночі 1 грудня.
Вірменія буде повʼязана з Карабахом через Лачинський коридор, який охоронятимуть російські військові. Через цей коридор Вірменія виводила свої війська з Нагірного Карабаху.
Відповідно до угоди, військові Азербайджану вже зайняли Кельбаджарський та Агдамський райони. Лачинський – це останній район, який зайняв Азербайджан у Нагірному Карабасі.
До слова, президент Вірменії закликав уряд Пашиняна піти у відставку через «поразку в карабаській війні».
Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.
Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.
Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).
До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями».