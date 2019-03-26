Армія Ізраїлю зафіксувала запуск ракети з сектора Газа



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На півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги

Армія оборони Ізраїлю у вівторок ввечері, 26 березня, зафіксувала запуск ракети з сектора Газа.

Про це повідомила армія Ізраїлю.

Повідомляється про спрацювання на півдні Ізраїлю сирен повітряної тривоги.

AIR-RAID SIRENS SOUNDING ACROSS SOUTHERN ISRAEL pic.twitter.com/OI3GRZatBo — Israel Defense Forces (@IDF) 26 березня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей. Згодом стало відомо, що постраждалих вже семеро.

Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази.

На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.