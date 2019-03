Шість ізраїльтян отримали поранення після обстрілу із Сектору Газа

Сектор Гази вперше за 5 років обстріляв передмістя Тель-Авіва

Влада Ізраїлю повідомляє про те, що внаслідок ракетного обстрілу із Сектору Газа поранення отримали шість громадян. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Ракета влучила в будинок в місті Мішмерет, який розташований на півночі від Тель-Авіва. Від попадання в будинку почалася пожежа, а серед постраждалих є дитина.

Востаннє подібні обстріли відбувалися в 2014 році, коли Ізраїль проводив операцію із зачистки Сектору Газа. До цього дві ракети були запущені у Тель-Авів 14 березня. Проте вони не спричинили жертв.

ISRAEL UNDER ATTACK:

- Multiple rockets fired from Gaza

- 2 Homes hit in North Tel Aviv

- 7 wounded

- 2 infants injured

- 60 y/o woman injured

- Multiple treated for shock

- Emergency forces o/s pic.twitter.com/rE2FnRsnyG