Шість ізраїльтян отримали поранення після обстрілу із Сектору Газа
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Сектор Гази вперше за 5 років обстріляв передмістя Тель-Авіва
Влада Ізраїлю повідомляє про те, що внаслідок ракетного обстрілу із Сектору Газа поранення отримали шість громадян. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Ракета влучила в будинок в місті Мішмерет, який розташований на півночі від Тель-Авіва. Від попадання в будинку почалася пожежа, а серед постраждалих є дитина.
Востаннє подібні обстріли відбувалися в 2014 році, коли Ізраїль проводив операцію із зачистки Сектору Газа. До цього дві ракети були запущені у Тель-Авів 14 березня. Проте вони не спричинили жертв.
ISRAEL UNDER ATTACK:— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) 25 березня 2019 р.
- Multiple rockets fired from Gaza
- 2 Homes hit in North Tel Aviv
- 7 wounded
- 2 infants injured
- 60 y/o woman injured
- Multiple treated for shock
- Emergency forces o/s pic.twitter.com/rE2FnRsnyG
Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази.
На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.
Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.