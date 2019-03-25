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    Шість ізраїльтян отримали поранення після обстрілу із Сектору Газа

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    В Ізраїлі ракета влучила в житловий будинок, 25 березня 2019 року&nbsp; - Шість ізраїльтян отримали поранення після обстрілу із Сектору Газа
    В Ізраїлі ракета влучила в житловий будинок, 25 березня 2019 року 
    Фото: Emmanuel Nahshon/Твіттер

    Сектор Гази вперше за 5 років обстріляв передмістя Тель-Авіва

    Влада Ізраїлю повідомляє про те, що внаслідок ракетного обстрілу із Сектору Газа поранення отримали шість громадян. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Ракета влучила в будинок в місті Мішмерет, який розташований на півночі від Тель-Авіва. Від попадання в будинку почалася пожежа, а серед постраждалих є дитина.

    Востаннє подібні обстріли відбувалися в 2014 році, коли Ізраїль проводив операцію із зачистки Сектору Газа. До цього дві ракети були запущені у Тель-Авів 14 березня. Проте вони не спричинили жертв. 

    Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази. 

    На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

    Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.

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