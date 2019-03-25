Шість ізраїльтян отримали поранення після обстрілу із Сектору Газа



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В Ізраїлі ракета влучила в житловий будинок, 25 березня 2019 року Фото: Emmanuel Nahshon/Твіттер

Сектор Гази вперше за 5 років обстріляв передмістя Тель-Авіва

Влада Ізраїлю повідомляє про те, що внаслідок ракетного обстрілу із Сектору Газа поранення отримали шість громадян. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Ракета влучила в будинок в місті Мішмерет, який розташований на півночі від Тель-Авіва. Від попадання в будинку почалася пожежа, а серед постраждалих є дитина.

Востаннє подібні обстріли відбувалися в 2014 році, коли Ізраїль проводив операцію із зачистки Сектору Газа. До цього дві ракети були запущені у Тель-Авів 14 березня. Проте вони не спричинили жертв.

ISRAEL UNDER ATTACK:

- Multiple rockets fired from Gaza

- 2 Homes hit in North Tel Aviv

- 7 wounded

- 2 infants injured

- 60 y/o woman injured

- Multiple treated for shock

- Emergency forces o/s pic.twitter.com/rE2FnRsnyG — Israel News Feed (@IsraelHatzolah) 25 березня 2019 р.

Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази.

На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.