ООН вимагає розслідування щодо дій Ізраїлю в районі Сектору Гази



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ізраїль будує новий паркан на кордоні з Сектором Гази

В рамках протестів сили Ізраїлю вбили 189 осіб

Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Масові протести палестинців біля кордону призвели до зіткнень, в яких від дій ізраїльських військових загинуло 189 арабів і іще 6100 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

ООН має в своєму розпорядженні секретні дані щодо командирів і снайперів армії оборони Ізраїлю, які вчиняли відповідні злочини. Слідчі вважають, що протестувальники-палестинці не несли загрози для військових Ізраїлю, що виправдовувало б вбивства і надмірне насилля. Ізраїль заперечив всі звинувачення.

За словами виконувача обов’язків керівника МЗС Ізраїлю Іраеля Каца ніхто не може позбавити їх країну права на самооборону.

На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.