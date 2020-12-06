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    Біатлон: першу гонку переслідування виграли норвежки, найкраща з українок – у топ-15

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    Тіріл Екгофф піднялася з восьмого місця на перше - Біатлон: першу гонку переслідування виграли норвежки, найкраща з українок – у топ-15
    Тіріл Екгофф піднялася з восьмого місця на перше
    Світлина - norwegian_biathlon

    Першу перемогу в сезоні здобула Тіріл Екгофф

    Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф виграла гонку переслідування на другому етапі Кубка світу, котрий щойно завершився в фінському Контіолахті.

    Екгофф за підсумками спринту стартувала з восьмого місця і завдяки чистій стрільбі на всіх вогневих рубежах стала переможницею, випередивши землячку Марте Ольсбю-Ройзеланд на 21 секунду. Ройзеланд промахнулася двічі і на фінішному колі випередила швидкістю виснажену переможницю спринту Ганну Еберґ зі Швеції, котра промахнулася тричі.

    Найкраща з українок Дарина Блашко з одним промахом піднялася з 18-го місця на 12-те. Переможниці українка програла хвилину, 46,7 секунди.

    Дві інших українки виступили непереконливо і не потрапили в залікову сороківку. Олена Підгрушна з чотирма промахами стала 41-ю, а Валентина Семеренко з дев’ятьма неточними пострілами зійшла з дистанції.

    Третій етап Кубка світу в австрійському Гохфільцені стартує 11 грудня.

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    Теги: біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Марте Ольсбю-Ройзеланд Тіріл Екгофф Ганна Еберґ Дарина Блашко
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