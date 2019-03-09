Бойовика «ДНР» заочно засудили до 12 років в’язниці



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Бойовик Микола Васильєв «ДНР». Фото з сайту «Миротворець»

Мешканця Донеччини визнано винним у створенні терористичної організації

Корольовський районний суд Житомира визнав винним мешканця Димитрова Донецької області Миколу Васильєва за ч.1 ст. 258-3 («Створення терористичної організації»), ч.2 ст.260 КК України («Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань») і заочно призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 28 лютого.

За даними досудового розслідування, у серпні 2014 року Васильєв вступив до «1-ї окремої слов'янської мотострілкової бригади» терористичної організації «ДНР». У грудні того року був зарахований до «Окремої бригади спеціального призначення «Восток» міністерства оборони «ДНР», де займав посаду командира артилерійської системи 2С9 «Нона».

У його функції входили ведення збройного опору, незаконна протидія та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції в районі Донецького аеропорту.

У грудні 2015 року Васильєва перевели на посаду кулеметника «3-ї роти окремого батальйону спеціального призначення «Патріот» республіканської гвардії ДНР». Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області (у містах Донецьк, Дебальцево, Вуглегірськ, Горлівка) та Луганської області (м. Брянка, Першотравневе), бойовик Васильєв продовжує вести збройний опір військовослужбовцям ЗСУ.

Суд з’ясував, що вина обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.2 ст. 260 КК України, підтверджується дослідженими під час судового провадження письмовими доказами.

У вироку зазначено, що початок строку відбування покарання у вигляді позбавлення волі Васильєву варто рахувати з дати його затримання.