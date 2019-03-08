Суд у США взяв під варту інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг



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Бредлі Меннінг раніше змінив стать на жіночу, взявши ім'я Челсі Меннінг

Меннінг буде залишатися у в'язниці, поки не дасть свідчення рамках розслідування щодо WikiLeaks

Суд у США взяв під варту інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг за відмову давати свідчення Великому журі в рамках розслідування щодо WikiLeaks.

Окружний суддя США Клод Хілтон наказав ув'язнити Меннінг 8 березня після короткого слухання, на якому вона підтвердила, що вона не планує давати свідчення. Вона сказала судді, що «прийме все, що на неї повісять».

Також Меннінг виступила проти секретності процесу Великого журі і додала, що розкрила все, що їй відомо.

Суддя заявив, що Меннінг буде залишатися у в'язниці, поки не дасть свідчення.

Адвокати Меннінг попросили, щоб її відправили під домашній арешт замість тримання під вартою через ускладнення її стану здоров'я.

Як відомо, у 2010 році військовий на ім’я Бредлі Меннінг займався аналізом розвідувальної інформації, пов’язаної з Іраком. Тоді він виявив відеозапис, на якому розстрілювали людей з американського військового літака. У тому ж році Меннінг оприлюднив відео в інтернеті та зізнався у цьому журналісту Андріану Ламо.

Тоді ж розвідка почала пошук людини, яка розкрила дані. У травні 2010 року за донесенням Ламо Меннінга арештували. За обвинуваченням, Меннінгу могли присудити максимально 52 роки ув’язнення, однак він отримав 35.

У 2013 році Бредлі Меннінг вирішив змінити стать з чоловічої на жіночу та взяв ім’я Челсі, а в лютому 2015 року отримав дозвіл на проходження гормональної терапії.

17 травня 2017 року інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг звільнили з-під варти.

У 2018 році Челсі Меннінг висунула свою кандидатуру від Демократичної партії до Сенату США від штату Мериленд.

Джерело: Громадське