Асад з диктаторським результатом знову переміг на виборах президента Сирії

Башар Асад прийшов до влади в 2000 році після смерті свого батька, який правив країною 30 років

Авторитарні лідери традиційно «перемагають» на виборах з результатом у понад 90%. Асад не став виключенням

Башар Асад здобув перемогу на виборах президента в Сирії, набравши, за офіційними даними, 95,1% голосів виборців. Про це повідомив телеканал Al Ekhbariya.

Всього в передвиборній гонці брали участь Башар Асад і ще два маловідомих кандидата – колишній міністр у справах Народної ради (парламенту) Сирії Абдалла Саллюм Абдалла, а також представник опозиції Махмуд Ахмед Мараї.

Як повідомив голова парламенту Сирії, Саллюм Абдалла набрав на виборах 1,5%, а і Ахмед Мураї – 3,3% голосів.

«Явка виборців становить 78%, у волевиявленні взяли участь понад 14 мільйонів громадян», – зазначив очільник парламенту.

Натомість незалежні спостерігачі вважають, що вищевказані кандидати були допущені до виборів для того, щоб гарантувати перемогу Башара Асада.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії і США вже попереджали, що вибори президента Сирії не будуть ні вільними, ні справедливими.

Башар Асад прийшов до влади в 2000 році після смерті свого батька Хафеза, який правив країною 30 років.

Цьогорічні президентські вибори стали другими, які відбулися в період громадянської війни, яка вибухнула після мирних протестів проти авторитарного режиму в 2011 році. Попереднє голосування в 2014 році, яке противники в Сирії, а також США та ЄС, визнали недемократичним і незаконним, принесло Асаду 92% голосів.

Варто зазначити, що сирійський уряд контролює більшість великих населених пунктів країни. Близько 400 000 осіб були вбиті під час конфлікту і більше половини сирійців стали біженцями.

Раніше повідомлялося, що у таборах на північному сході Сирії незаконно утримують близько 40 українських жінок та дітей.

На початку цього місяця президент Сирії Башар Асад своїм указом оголосив про загальну амністію за злочини, скоєні до 2 травня 2021 року.