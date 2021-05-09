У Сирії сталася пожежа на нафтопереробному заводі

Витік відбувся під час транспортування сирої нафти між двома вежами

У сирійському місті Хомс сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомляє агентство SANA.

«Сьогодні пожежні Хомса загасили пожежу, що виникла в перегінній установці 100 на нафтопереробному заводі в Хомсі в результаті витоку з насоса для сирої нафти», — говориться в повідомленні.

Міністр нафти і мінеральних ресурсів, інженер Бассам Томе, заявив, що витік відбувся під час транспортування сирої нафти між двома вежами.

Саме він, за словами міністра, є причиною пожежі, оскільки масло нагрівається перед надходженням в дистиляційну вежу приблизно на 350 градусів і займання сталося в результаті його високої температури, витоку назовні і високої температури корпусу насоса.

Також міністр нафти вказав в телефонній розмові з телеканалом Al-Suriya TV, що нафтопереробний завод в Хомсі не припинив роботу, так як він містить три установки для перегонки, крім установки 100, які повністю незалежні від неї.

Директор нафтопереробного заводу, інженер Сулейман Аль-Мухаммад, сказав в заяві кореспонденту SANA, що пожежні команди, доклавши великих зусиль, змогли впоратися з вогнем.

Повідомляється, що чотирьох пожежних було доставлено в лікарню, і зараз вони здорові.