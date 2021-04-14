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    У таборах Сирії утримують 40 українських жінок та дітей

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    Українці перебувають у Сирії в важких умовах - У таборах Сирії утримують 40 українських жінок та дітей
    Українці перебувають у Сирії в важких умовах
    Фото: hrw.org

    Деяким з утримуваних в Сирії дітей не більше двох років

    У таборах на північному сході Сирії незаконно утримують близько 40 українських жінок та дітей. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на пресреліз правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

    У HRW зазначили, що більшість з утримуваних громадян України є дітьми, деяким з них не більше двох років.

    Ніхто з них не був у суді, не перебував під слідством та не був засуджений за будь-який злочин.

    За даними української незалежної групи журналістів-розслідувачів та активістів «Діти в Сирії та Іраку», загалом у таборі Аль-Хол знаходяться вісім українських жінок та 19 дітей, у той час як в іншому таборі Рож — двоє українських жінок та 11 дітей.

    Активісти також заявили, що троє із затриманих жінок й одна дитина мають інвалідність.

    Наприкінці минулого року Україна забрала двох жінок-кримських татарок та сімох дітей з табору для біженців закритого типу Рож, розташованого на північному сході Сирії та підконтрольного адміністрації сирійських демократичних сил.

    У березні 2019 року глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що 21 жінка і 54 дитини – громадяни України – перебувають у Сирії «в важких умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою» і просять допомоги в поверненні в Україну.

    У серпні 2020 року Чубаров казав, що близько 100 громадян України, в основному жінки і їхні малолітні діти, вже півтора року перебувають у таборі для біженців Аль-Холл у Сирії.

    Теги: Сирія діти Україна жінка
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