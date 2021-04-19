У Сирії відбудуться президентські вибори після довгих років війни

Вибори президента, який буде виконувати свої обов’язки наступні сім років, призначені на 26 травня

Згідно з рішенням парламенту країни, в наступного місяця у Сирії відбудуться президентські вибори. Швидше за все, Башар аль-Асад збереже свою посаду. Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Навряд чи нинішній президент стикнеться із серйозною конкуренцією на виборах, і це незважаючи на тривалий військовий конфлікт та економічну кризу.

Спікер парламенту Хамуда Саббаг сказав, що вибори президента, який буде виконувати свої обов’язки наступні сім років, призначені на 26 травня. Потенційні кандидати зможуть зареєструватися з понеділка, а сирійці, які живуть за кордоном, зможуть голосувати в посольствах 20 травня.

Це другі президентські вибори, які відбудуться в період громадянської війни. Попереднє голосування в 2014 році, яке противники в Сирії, а також США та ЄС, визнали недемократичним і незаконним, принесло Асаду 92% голосів.

Варто зазначити, що сирійський уряд контролює більшість великих населених пунктів країни.

Близько 400 000 чоловік були вбиті під час конфлікту і більше половини сирійців стали біженцями.

Раніше повідомлялося, що у таборах на північному сході Сирії незаконно утримують близько 40 українських жінок та дітей.