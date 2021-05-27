У Запоріжжі спостерігали за «кривавим» Місяцем (фото)

Місяць максимально наблизився до Землі в усій своїй красі

Запорізькі фотографи «полювали» за Місяцем з кургану Єдності

Вчора жителі Запоріжжя спостерігали за яскравим явищем, яке востаннє спостерігалося шість років тому. Про це інформує ZaBor.

«Кривавий» Місяць зафіксували запорізькі фотографи Олександр Поздняков та Олексій Толмачов.

26 травня Місяць максимально наблизився до Землі. На своїх сторінках в соціальних мережах Олександр Поздняков та Олексій Толмачов поділилися фото рідкісного космічного явища.

Як пише Олександр Поздняков, невелика хмарність завадила зробити ідеальні фотографії. Зафіксувати явище вдалося з кургану Єдності, який знаходиться біля Музею історії запорізького козацтва на Хортиці.

Додамо, що метаморфози Місяця було добре видно в деяких куточках планети і збіглося з повним місяцем і супермісяцем.

Побачити повне затемнення можна було в Тихоокеанському регіоні – в Китаї, Японії, Австралії, на західному узбережжі США і Південної Америки, в Росії.