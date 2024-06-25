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Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС

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Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Окрім сухпаїв для ворожої армії, окупаційна влада також вдається до того, що використовує дитячу працю для комплектації зброї
Фото: Getty

Неповнолітніх також долучають до комплектації дронів та плетіння маскувальних сіток.

На тимчасово окупованих територіях ворог запровадив для українських дітей на час канікул виготовлення сухих борщів. При цьому для реалізації такого задуму загарбники ще й збирають гроші у місцевих жителів. Про це інформує український Центр національного спротиву. Тут додають, що такий крок – не новинка.

«Ворог систематично залучає дітей на тимчасово окупованих територіях до співпраці з армією рф. Зокрема дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки», – уточнюють у ЦНС.

Окрім вищезгаданого, дітей також долучають до комплектації дронів, які згодом нерідко вбивають їх співвітчизників з неокупованих регіонів.

Про інші відомі випадки безчинств Центр нацспротиву закликає залишати інформацію в анонімному чат-боті.

Нагадаємо, днями Україна повернула десятьох дітей з тимчасово окупованих територій.

«Нова влада» змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн країни, яка принесла розруху, страх та безлад. На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть», – прокоментував ситуацію, про яку вдалось довідатись із перших вуст омбудсмен Дмитро Лубінець.

Читайте також: Окупанти вдаються до хитрощів, щоб переселити українських дітей до російських міст
Теги: Лубінець виготовлення ворог Щастя влада Україна гроші окупанти

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