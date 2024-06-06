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Верховна Рада прийняла закон про дошкільну освіту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Верховна Рада прийняла закон про дошкільну освіту
Законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства у сфері дошкільної освіти
фото з відкритих джерел

Головна мета реформи дошкільної освіти в тому, щоб кожна дитина в Україні мала можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей

Верховна Рада прийняла в цілому закон про дошкільну освіту. Відповідне рішення підтримали 299 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимир Воронов зазначає, що однією з ключових ідей прийнятого закону є запровадження «дієвих механізмів для освітнього розвитку дитини від народження».

«Головна мета реформи дошкільної освіти в тому, щоб кожна дитина в Україні мала можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та здібностей», – зазначив Воронов.

Як ідеться в пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства у сфері дошкільної освіти і передбачає:

  • нові засади державної політики у сфері дошкільної освіти;
  • розширення можливостей та гарантій для здобуття дошкільної освіти усіх дітей з урахуванням потреб та здібностей, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, дітей внутрішньо переміщених родин;
  • запровадження реальної дерегуляції та демократизації в системі освіти;
  • нові підходи до трудових відносин в закладах дошкільної освіти та нові гарантії для педагогічних працівників;
  • формування системи економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;
  • врахування потенціалу приватної освіти;
  • створення мотивації для інвестування в освіту;
  • розвиток безпечного освітнього середовища, зокрема забезпечення цивільного захисту.

Нагадаємо, на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині Литва планує збудувати нові школи-бомбосховища.

До слова, у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, учні зможуть навчатися за допомогою штучного інтелекту, VR-технологій, Minecraft та Убер-Школи.

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Теги: навчання Ярослав Железняк освіта закон дитячий садок діти

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