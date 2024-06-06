Верховна Рада прийняла закон про дошкільну освіту
Головна мета реформи дошкільної освіти в тому, щоб кожна дитина в Україні мала можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей
Верховна Рада прийняла в цілому закон про дошкільну освіту. Відповідне рішення підтримали 299 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Володимир Воронов зазначає, що однією з ключових ідей прийнятого закону є запровадження «дієвих механізмів для освітнього розвитку дитини від народження».
«Головна мета реформи дошкільної освіти в тому, щоб кожна дитина в Україні мала можливість здобувати якісну сучасну дошкільну освіту з урахуванням її індивідуальних особливостей, потреб, інтересів та здібностей», – зазначив Воронов.
Як ідеться в пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства у сфері дошкільної освіти і передбачає:
- нові засади державної політики у сфері дошкільної освіти;
- розширення можливостей та гарантій для здобуття дошкільної освіти усіх дітей з урахуванням потреб та здібностей, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, дітей внутрішньо переміщених родин;
- запровадження реальної дерегуляції та демократизації в системі освіти;
- нові підходи до трудових відносин в закладах дошкільної освіти та нові гарантії для педагогічних працівників;
- формування системи економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;
- врахування потенціалу приватної освіти;
- створення мотивації для інвестування в освіту;
- розвиток безпечного освітнього середовища, зокрема забезпечення цивільного захисту.
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