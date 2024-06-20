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Атаки на нафтобази в Тамбовській області та Адигеї були операцією СБУ: перші подробиці

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Атаки на нафтобази в Тамбовській області та Адигеї були операцією СБУ: перші подробиці
На території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горить резервуар
фото з відкритих джерел

Дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах

У ніч проти 20 червня спецпризначенці СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ «Тамбовнафтопродукт» та нафтобази «Енемська» ТОВ «ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт». Про це «Главкому» повідомили власні джерела у силових структурах.

На цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.

«Удари СБУ по підприємствах, які працюють на ВПК РФ, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба й надалі працюватиме у цьому напрямку», – зазначило поінформоване джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.

Нагадаємо, у Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ. Про це пишуть російські Telegram-канали. За попередніми даними дрони були подавлені та збиті, проте уламки одного з БпЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа. Повідомляється, що жителі селища Енем в Адигеї, де розташована нафтобаза «Лукойл-Югнафтопродукт» повідомили про вибухи і пожежі. 

Також на території Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі Тамбовської області сталася пожежа – горить резервуар. Про це повідомив очільник Тамбовської області Максим Єгоров.

За попередньою інформацією, загоряння сталося через атаку безпілотників. Як зазначив російський посадовець, до ліквідації наслідків залучено сили територіальної підсистеми Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема пожежно-рятувальні підрозділи від МНС Росії.

До слова, у ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: СБУ ворог бюджет

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