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Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені ліцей, дитячий садок та багатоповерхівки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені ліцей, дитячий садок та багатоповерхівки
У Нікополі пошкоджені ліцей і дитсадок
фото: Сергій Лисак, Telegram

Окупанти цілять по Нікопольському району загарбникиі з самого ранку

Пізно ввечері 26 червня російська армія била по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії пошкоджені ліцей, дитячий садок та п’ять багатоповерхівок. Про це сьогодні вранці повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пізно ввечері в області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий дрон-камікадзе типу Shahed.

В результаті обстрілу у багатоповерхівках повилітали вікна
В результаті обстрілу у багатоповерхівках повилітали вікна
фото: Сергій Лисак, Telegram

«У Нікополі пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто», – зазначив Лисак.

Як зауважив начальник обладміністрації, цілять по Нікопольському району загарбникиі з самого ранку. По Марганецькій громаді вдарили дроном-камікадзе та артилерією. 

 

Лисак повідомив, що у результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 26 червня, Росія завдала авіаудару по населеному пункту Дергачі, що у Харківській області. Вже відомо про постраждалих, серед яких є діти. Наслідки авіаудару показала служба ДСНС. Як повідомили рятувальники, у результаті ударів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Дергачі було пошкоджено житлові будівлі за різними адресами.

Також повідомлялося, шр вранці 26 червня російські війська в черговий раз атакували селище Селидове в Донецькій області. Ворог скинув на населений пункт авіабомбу ФАБ-500.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2024 року
 
Теги: армія обстріл Дніпропетровщина дитячий садок

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