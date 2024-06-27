Росіяни обстріляли Нікополь: пошкоджені ліцей, дитячий садок та багатоповерхівки

У Нікополі пошкоджені ліцей і дитсадок

Окупанти цілять по Нікопольському району загарбникиі з самого ранку

Пізно ввечері 26 червня російська армія била по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії пошкоджені ліцей, дитячий садок та п’ять багатоповерхівок. Про це сьогодні вранці повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пізно ввечері в області працювала ППО. У Криворізькому районі збили ворожий дрон-камікадзе типу Shahed.

В результаті обстрілу у багатоповерхівках повилітали вікна фото: Сергій Лисак, Telegram

«У Нікополі пошкоджені ліцей і дитсадок. Понівечені 5 багатоповерхівок. А ще – нежитлова будівля й 2 авто», – зазначив Лисак.

Як зауважив начальник обладміністрації, цілять по Нікопольському району загарбникиі з самого ранку. По Марганецькій громаді вдарили дроном-камікадзе та артилерією.

Лисак повідомив, що у результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 26 червня, Росія завдала авіаудару по населеному пункту Дергачі, що у Харківській області. Вже відомо про постраждалих, серед яких є діти. Наслідки авіаудару показала служба ДСНС. Як повідомили рятувальники, у результаті ударів керованими авіабомбами по житловому сектору міста Дергачі було пошкоджено житлові будівлі за різними адресами.

Також повідомлялося, шр вранці 26 червня російські війська в черговий раз атакували селище Селидове в Донецькій області. Ворог скинув на населений пункт авіабомбу ФАБ-500.