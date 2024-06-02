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ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Внаслідок атаки суттєво зруйновано обладнання станцій і на відновлення потрібно буде багато часу та коштів
ілюстративне фото: ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані близько 180 разів

Під час останнього обстрілу енергосистеми було пошкоджено дві теплоелектростанції ДТЕК. Про це в ефірі нацмарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. 

«Внаслідок обстрілу постраждало дві станції ДТЕК. Постраждали серйозно. Це в нас вже шоста атака і ці дві станції підпадали під попередні атаки також», – сказав він.

Виконавчий директор ДТЕК підкреслив, що внаслідок атаки суттєво зруйновано обладнання станцій і на відновлення потрібно буде багато часу та коштів. Сахарук наголосив, що ситуація з енергопостачанням зараз складна, бо ворог суттєво пошкодив генеруючі потужності, зокрема теплові, сонячні та гідроелектростанції.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані близько 180 разів. Внаслідок обстрілів обладнання ТЕС було суттєво пошкоджено чи зруйновано.

Додамо, що ДТЕК використовує всі можливості, щоб переконати світову спільноту збільшити допомогу Україні у відновлення енергосистеми. Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко.

За його словами, наразі ДТЕК націлена на максимально можливе відновлення енергоблоків ТЕС до похолодання, аби зайти у наступний опалювальний сезон підготовленими, наскільки це можливо.

Теги: ДТЕК обстріл енергетика

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