Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку

Росіяни знову атакували Харків

16 червня о 23:50 окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

«Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів», – йдеться у повідомленні.

Терехов зазначає, що внаслідок влучання постраждалих немає.

Нагадаємо, що Росія зменшила кількість штурмів Часового Яру у порівнянні з попередніми днями, ймовірно окупанти готуються до майбутніх дій. Речник зауважив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1162 мінометних і артилерійських обстрілів, у порівнянні з попередньою добою таких обстрілів фіксували 1135. Більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину Часового Яру.