Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку
Постраждалих внаслідок удару по Харкову немає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни знову атакували Харків

16 червня о 23:50 окупанти вдарили по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено один з корпусів відпочинкового комплексу. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

«Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів», – йдеться у повідомленні. 

Терехов зазначає, що внаслідок влучання постраждалих немає.

Нагадаємо, що Росія зменшила кількість штурмів Часового Яру у порівнянні з попередніми днями, ймовірно окупанти готуються до майбутніх дій. Речник зауважив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 1162 мінометних і артилерійських обстрілів, у порівнянні з попередньою добою таких обстрілів фіксували 1135. Більша частина обстрілів приходиться саме на південну частину Часового Яру.

Читайте також:

Теги: війна Харків окупанти росія росіяни тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна використала американську зброю для ударів по території Росії
Захід підтвердив перші атаки американською зброєю по території Росії – AP
5 червня, 20:11
Маміашвілі є членом виконкому Міжнародної федерації спортивної боротьби (UWW)
Президент Федерації спортивної боротьби РФ заявив, що українці є фашистами
24 травня, 11:19
Станом на зараз у Міноборони досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо питання прийому іноземних інструкторів
Прийом іноземних інструкторів до України: розʼяснення від Міноброни
27 травня, 23:10
У Харкові лунають вибухи, влада звертається до містян
У Харкові лунають вибухи, влада звертається до містян
23 травня, 11:01
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
1 червня, 05:34
У Тель-Авіві 120 тисяч демонстрантів вийшли на мітинг
Тривога на Київщині, масштабні протести в Ізраїлі: головне за ніч
2 червня, 06:08
Кількість бойових зіткнень з початку доби складає 55
Генштаб інформує про напружену ситуацію на Покровському напрямку
2 червня, 20:16
На заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м, до гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки
У Ростовській області після вибухів загорівся Новошахтинський НПЗ
6 червня, 02:39
У «Резерв+» свої дані оновили понад 1,6 млн військовозобов'язаних
Міноборони анонсувало оновлення в застосунку «Резерв+»
9 червня, 12:56

Події в Україні

Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку
Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку
Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
Російські військові зменшили кількість штурмів Часового Яру: причина
Російські військові зменшили кількість штурмів Часового Яру: причина
Малюська розповів, як мобілізовані в’язні будуть проходити військову службу
Малюська розповів, як мобілізовані в’язні будуть проходити військову службу
«Укренерго» дало невтішний прогноз щодо ситуації в енергосистемі
«Укренерго» дало невтішний прогноз щодо ситуації в енергосистемі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
ISW про «мирну пропозицію» Путіна: Кремль частково досягнув бажаного
61K
Хмельницький чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок
39K
Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву
26K
Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру
11K
Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище
8812
Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua