Росіяни вдарили по центру Харкова: постраждали десятки людей
Наразі відомо про 23 поранених та трьох загиблих
Окупанти поцілили керованою авіабомбою по центру Харкова. Вона влучила в житловий будинок. Постраждали люди, які стояли на світлофорі та на зупинці громадського транспорту.
Наразі відомо про 23 поранених та трьох загиблих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
КАБ прилетів прямо по центру міста, – мер Терехов— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2024
Він влучив по житловому будинку, постраждали люди, які стояли на світлофорі та на зупинці громадського транспорту.
Наразі 23 постраждалих та 2 загиблих. На місці працюють усі служби. pic.twitter.com/3P6KgsRv3o
На удар відреагував також президент України Володимир Зеленський.
Російські терористи знову вдарили по Харкову керованими авіабомбами. На жаль, є влучання в житловий будинок.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2024
відео зі сторінки Володимира Зеленського pic.twitter.com/7yEhXlgEdJ
«Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є», – зауважив глава держави.
💔Ще відео з Харкова. Жахливі кадри...— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2024
джерело: Суспільне pic.twitter.com/IIlr4lc2HN
Тим часом, у мережі публікують моторошні кадри із зруйнованого бомбою будинку.
Такий вигляд має квартира в будинку, куди прилетів КАБ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 22, 2024
джерело: Харків 1654 pic.twitter.com/3gZuvsJc1i
Як відомо, російські війська 22 червня атакували Харків – удар припав на щільну житлову забудову.
Нагадаємо, 19 червня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, у місті пролунав вибух.
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