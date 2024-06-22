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Росіяни вдарили по центру Харкова: постраждали десятки людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни вдарили по центру Харкова: постраждали десятки людей
Окупанти поцілили в житловий будинок у центрі Харкова
фото: Накипіло

Наразі відомо про 23 поранених та трьох загиблих

 

Окупанти поцілили керованою авіабомбою по центру Харкова. Вона влучила в житловий будинок. Постраждали люди, які стояли на світлофорі та на зупинці громадського транспорту.

Наразі відомо про 23 поранених та трьох загиблих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На удар відреагував також президент України Володимир Зеленський.

«Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є», – зауважив глава держави.

Тим часом, у мережі публікують моторошні кадри із зруйнованого бомбою будинку.

Як відомо, російські війська 22 червня атакували Харків – удар припав на щільну житлову забудову.

Нагадаємо, 19  червня російські окупаційні війська завдали удару по  Харкову, у місті пролунав вибух. 

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Теги: відео квартира вибух Харків Ігор Терехов будинок президент Володимир Зеленський

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