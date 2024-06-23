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Скільки росіян здалися в полон через проєкт «Хочу жити»: розвідка назвала цифру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Скільки росіян здалися в полон через проєкт «Хочу жити»: розвідка назвала цифру
Кількість охочих здатися в полон стала більшою
фото з відкритих джерел

Частина російських полонених виявили бажання не бути обміняними

Головне управління розвідки фіксує зріст звернень російських військових до державного проєкту «Хочу жити». Про це заявив представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону. 

«Кількість охочих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проєкту вже понад 300 російських окупантів здалося в український полон», – розповів він.

За словами Юсова, частина з них одразу виявили бажання не бути обміняними або й долучитися до Сил безпеки і оборони.

Зазначимо, «Хочу жити» – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

Нагадаємо, на Харківщині у полон потрапляють не тільки громадяни РФ, а й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, під час боїв під Вовчанськом Харківської області українські морські піхотинці взяли в полон російського окупанта.

До слова, французький телеканал TF1info оприлюднив ексклюзивні кадри допиту полоненого російського солдата. Окупант розповів про методи ведення війни в Росії, його примусове залучення до армії. І розкрив, за його словами, реальний плачевний стан російських окупаційних військ.

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Теги: розвідка окупанти полон росіяни

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