Скільки росіян здалися в полон через проєкт «Хочу жити»: розвідка назвала цифру
Частина російських полонених виявили бажання не бути обміняними
Головне управління розвідки фіксує зріст звернень російських військових до державного проєкту «Хочу жити». Про це заявив представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
«Кількість охочих здатися в полон стала більшою. Лише в рамках цього проєкту вже понад 300 російських окупантів здалося в український полон», – розповів він.
За словами Юсова, частина з них одразу виявили бажання не бути обміняними або й долучитися до Сил безпеки і оборони.
Зазначимо, «Хочу жити» – державний проєкт, покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон. Проєкт було запущено у вересні 2022 року Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, що діє за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.
Нагадаємо, на Харківщині у полон потрапляють не тільки громадяни РФ, а й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Як повідомлялося, під час боїв під Вовчанськом Харківської області українські морські піхотинці взяли в полон російського окупанта.
До слова, французький телеканал TF1info оприлюднив ексклюзивні кадри допиту полоненого російського солдата. Окупант розповів про методи ведення війни в Росії, його примусове залучення до армії. І розкрив, за його словами, реальний плачевний стан російських окупаційних військ.
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