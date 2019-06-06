Аваков мститься Порошенку? Поліція отримала доступ до телефонних дзвінків кураторів «сітки підкупу»



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Арсен Аваков і Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за статтею «підкуп виборців»

Жовтневий районний суд Маріуполя надав тимчасовий доступ співробітникам Головного управління Нацполіції в Донецькій області до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки 25 керівників політичного проекту «Сітка», запущеного під президентські вибори.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 30 травня.

Правоохоронці перевірять кількість та тривалість дзвінків керівників проекту в 46, 47, 49, 60 виборчих округах Донецької області, а також заступників з організаційної структури у названих округах, починаючи з 1 листопада 2018 року.

Наразі поліція проводить досудове розслідування за ч.2 ст. 160 КК України («Підкуп виборців»). Зокрема, перевіряються факти, викладені в одному з Інтернет-ЗМІ. Мова йде про політичну технологію «Сітка», через яку нібито купувалися голови виборців для уже екс-президента Петра Порошенка.

Видання стверджувало, що за цією схемою так звані волонтери за грошову винагороду шляхом проведення соціальних опитувань збирають персональні дані виборців, які потенційно готові віддати свій голос за Порошенка. Далі з відібраною категорію виборців починають працювати співробітники кол-центрів, які, діючи під приводом агітації населення прийти на виборчу дільницю і проголосувати у день виборів, пропонують в обмін голосування за відповідного кандидата у президенти матеріальне заохочення. Останнє може бути оформлено як державна допомога через програми соціальної підтримки місцевих та обласних рад, так і у інший спосіб, у тому числі й готівкою.

Крім цього, на сайті видання наведена схема організації агітації у виборчих округах Донецької області. Так, у кожному виборчому округу діє окружний агітаційний штаб, з представниками якого взаємодіє керівник проекту. Виборчий округ умовно поділений на кущі, кожен з яких очолюється керівником, до складу яких входять відповідна кількість виборчих дільниць. За кожною виборчою дільницею закріплені агітатори.

Окремо у ЗМІ просочилася інформація, що на позачергових парламентських виборах політична сила Порошенка мобілізовує ядро виборців, які голосували за екс-президента через так звану «сітку».