Аваков заявляє про затримання п’ятьох підозрюваних у нападі на Гриценка



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На лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі напали близько 30 осіб у масках

Кожен з політиків може розраховувати на забезпечення і захист своїх прав та свобод, - міністр

Національна поліція затримала п’ятьох підозрюваних у нападі на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. Відносно ще 12 осіб будуть ухвалені процесуальні рішення. Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков зазначив, що «МВС жорстко припинятиме практику, що дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спроби зриву виступів кандидатів на виборах, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами».

«Незалежно від ступеня опозиційності політиків до діючої влади. Рівні права на політичну діяльність для всіх - основа цивілізованої демократії. Кожен з політиків може розраховувати на забезпечення і захист своїх прав та свобод», - підкреслив він.

Як повідомлялося, 28 листопада на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі напали близько 30 осіб у масках.

У результаті нападу «тітушок» значні травми отримали троє людей - двоє партійців «Громадянської позиції» та активіст. Зокрема, в одного з партійців розсічений лоб, у другого підозрюють струс головного мозку. В активіста - сильний забій голови.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).