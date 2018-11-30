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    Аваков заявляє про затримання п’ятьох підозрюваних у нападі на Гриценка

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    На лідера партії &laquo;Громадянська позиція&raquo; Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі напали близько 30 осіб у масках - Аваков заявляє про затримання п’ятьох підозрюваних у нападі на Гриценка
    На лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі напали близько 30 осіб у масках

    Кожен з політиків може розраховувати на забезпечення і захист своїх прав та свобод, - міністр

    Національна поліція затримала п’ятьох підозрюваних у нападі на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. Відносно ще 12 осіб будуть ухвалені процесуальні рішення. Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Аваков зазначив, що «МВС жорстко припинятиме практику, що дехто намагається запровадити в українському суспільстві: спроби зриву виступів кандидатів на виборах, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами».

    «Незалежно від ступеня опозиційності політиків до діючої влади. Рівні права на політичну діяльність для всіх - основа цивілізованої демократії. Кожен з політиків може розраховувати на забезпечення і захист своїх прав та свобод», - підкреслив він.

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    Як повідомлялося, 28 листопада на лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі напали близько 30 осіб у масках.

    У результаті нападу «тітушок» значні травми отримали троє людей - двоє партійців «Громадянської позиції» та активіст. Зокрема, в одного з партійців розсічений лоб, у другого підозрюють струс головного мозку. В активіста - сильний забій голови.

    Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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