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    Напад на Ocean Plaza у Києві: стали відомі нові подробиці

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    <p>Усіх відвідувачів ТРЦ Ocean Plaza евакуювали</p> - Напад на Ocean Plaza у Києві: стали відомі нові подробиці

    Усіх відвідувачів ТРЦ Ocean Plaza евакуювали

    Фото: Главком

    Пожежі у торговельному центрі немає

    У столиці евакуювали відвідувачів торгово-розважального центру Ocean Plaza.

    Про це очевидці повідомили Укрінформу. 

    Другий та третій поверх приміщення затягнуло білим димом, усіх вивели на подвір'я.

    Водночас речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що пожежі в Ocean Plaza не було: невідома особа кинула димову шашку. 

    «Там в 16:56 невідома особа кинула димову шашку, через що спрацювала пожежна сигналізація. Ніякої загрози життю і здоров'ю людей немає, пожежі немає», - сказала вона.

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    Напад на Ocean Plaza у Києві: стали відомі нові подробиці
    Напад на Ocean Plaza у Києві: стали відомі нові подробиці

    Раніше у соцмережі повідомили про те, що у ТРЦ Ocean Plaza невідомі кинули димові шашки.

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