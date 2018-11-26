Напад на Ocean Plaza у Києві: стали відомі нові подробиці



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Усіх відвідувачів ТРЦ Ocean Plaza евакуювали Фото: Главком

Пожежі у торговельному центрі немає

У столиці евакуювали відвідувачів торгово-розважального центру Ocean Plaza.

Про це очевидці повідомили Укрінформу.

Другий та третій поверх приміщення затягнуло білим димом, усіх вивели на подвір'я.

Водночас речниця Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага повідомила, що пожежі в Ocean Plaza не було: невідома особа кинула димову шашку.

«Там в 16:56 невідома особа кинула димову шашку, через що спрацювала пожежна сигналізація. Ніякої загрози життю і здоров'ю людей немає, пожежі немає», - сказала вона.

Раніше у соцмережі повідомили про те, що у ТРЦ Ocean Plaza невідомі кинули димові шашки.