Напад на Гриценка в Одесі: встановлені організатори та виконавці конфлікту



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В Одесі Анатоолія Гриценка закидали яйцями

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею 296 (хуліганство)

Лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко заявив про те, що були встановлені виконавці та організатори конфлікту в Одесі під час якого політика закидали яйцями.

Про це Гриценко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Організатора та більшість виконавців нападу вже встановлено. Замовника шукати не треба. Він відомий. Недовго вже лишилося, скоро настане час відповідати перед судом не тільки виконавцям», - заявив Гриценко.

«Троє наших партійців постраждали найбільше, струсок мозку, розсічені обличчя - це Анатолій Завада і батько й син Полякови, Тимур Іванович і Тимур Тимурович. Зараз їм допомагають лікарі. Тримайтеся, хлопці! Ми з Вами і йдемо на вибори, аби знести цей безбашенний кримінал і забезпечити людям спокій», - зазначив політик.

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею 296 (хуліганство).

Нагадаємо, ввечері 28 листопада в Приморському районі Одеси невідомі закидали яйцями лідера партії «Громадянська позиція« Анатолія Гриценка, поліція відкрила справу.

Як повідомлялося, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав позов до Дніпровського районного суду Києва проти партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» і народного депутата Олександра Бригинця (фракція «БПП») за поширення інформації про начебто причетність екс-міністра оборони до розкрадань в армії та підривання її обороноздатності.

Нагадаємо, Анатолій Гриценко, політик, міністр оборони (2005–2007), народний депутат VI і VII скликань, голова «Громадянської позиції». Полковник запасу.

Як повідомлялося, Гриценко оголосив, з якими партіями готовий об’єднуватись.

У травні цього року партії Анатолія Гриценка «Громадянська позиція» та Дмитра Добродомова «Народний контроль» утворили спільну об'єднавчу платформу. Обидві сили підуть разом на вибори та висунуть єдиним кандидатом Анатолія Гриценка.



