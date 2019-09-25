Авакову призначили шістьох заступників, серед яких Геращенко



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Першим заступником міністра внутрішніх справ призначено Сергія Ярового

Кабінет міністрів на засіданні 25 вересня призначив шістьох заступників міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Першим заступником міністра внутрішніх справ призначено Сергія Ярового. Заступниками - Тетяну Ковальчук, Сергія Гончарова, Катерину Павліченко, Антона Геращенка та Олександра Гогілашвілі, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Зазначається, що Сергій Яровий забезпечуватиме формування та реалізацію Міністерством державної політики у сфері публічної безпеки і порядку, у тому числі координацію діяльності правоохоронних органів та військового формування в цьому напрямку, їх високу бойову та мобілізаційну готовність, захист об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, участь у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Тетяна Ковальчук забезпечуватиме формування державної політики щодо міжнародного співробітництва з органами Європейського Союзу та НАТО, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями, міжнародне партнерство з іноземними правоохоронними органами, взаємодію з неурядовими організаціями.

Сергій Гончаров буде координувати питання щодо забезпечення належного функціонування Єдиної інформаційної системи МВС, побудови і запровадження Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу, діяльності з питань цифрової трансформації та розвитку, удосконалення процедур і підходів у наданні адміністративних та інших послуг

Катерина Павліченко координуватиме питання щодо моніторингу за дотриманням прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів системи Міністерства, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству в сім’ї, взаємодії з органами державної влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями в цих напрямках.

Антон Геращенко буде займатися координацією законодавчого забезпечення діяльності Міністерства, взаємодії з Верховною Радою України та парламентськими комітетами, Громадською радою при МВС, комунікаційного діалогу з громадськістю і засобами масової інформації, відкритості в роботі Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра внутрішніх справ.

Олександр Гогілашвілі координуватиме питання щодо формування та реалізації в межах компетенції МВС державної політики з офіційного обігу наркотиків, правоохоронних заходів протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних, соціального партнерства та взаємодії Міністерства з різними релігійними і конфесійними групами в Україні, комунікації з міжнародними організаціями по боротьбі з наркоманією та реабілітацією наркозалежних.

Нагадаємо, 24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що подав у відставку.

23 вересня ЗМІ повідомили, що у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

Згодом Князєв у соцмережі заперечив інформацію про скандал із коштами на кордоні із Польщею, у який нібито потрапила його колишня дружина.

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Львові, розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками одного з митних постів Львівської митниці ДФС, що сприяло вивезенню незадекларованих готівкових коштів у сумі 650 тисяч євро через державний кордон України.

До слова, 25 вересня нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що Міністерство внутрішніх справ пропонує призначити новим главою Нацполіції Ігоря Клименка.