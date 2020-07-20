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    Аварія на залізниці: 12 поїздів сьогодні затримуються

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    Уночі 20 липня у Дніпропетровській області на перегоні Верхньодніпровськ&ndash;Воскобійня сталася аварія - Аварія на залізниці: 12 поїздів сьогодні затримуються
    Уночі 20 липня у Дніпропетровській області на перегоні Верхньодніпровськ–Воскобійня сталася аварія

    У Дніпропетровській області з рейок зійшли вантажні потяги

    На перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок потяги. Рух відновлено однією колією: залізничники звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів, насамперед пасажирських.

    Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Через аварію, яка сталась ще вночі, сьогодні спізнюються 12 пасажирських поїздів:

    • №12 Київ – Новоолексіївка;
    • №92 Одеса – Костянтинівка;
    • №116/136 Київ – Покровськ, Бердянськ;
    • №38 Київ – Запоріжжя-1;
    • №88 Ковель – Новоолексіївка;
    • №86 Львів – Новоолексіївка;
    • №80 Київ – Дніпро;
    • №115 Бердянськ, Покровськ – Київ;
    • №54 Одеса – Дніпро;
    • №4 Запоріжжя – Ужгород;
    • №83 Маріуполь – Київ;
    • №733 Покровськ – Київ.

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    Аварія на залізниці: 12 поїздів сьогодні затримуються
    Аварія на залізниці: 12 поїздів сьогодні затримуються
    Аварія на залізниці: 12 поїздів сьогодні затримуються

    Аварія на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ, яка призвела до затримки залізничного руху, сталася близько другої години. Вантажний поїзд №3531, що рухався перегоном, зупинився на 135 км через спрацювання автогальм.

    «Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (катанки) з одного з них. У цей час зустрічний вантажний поїзд №1726 застосував екстрене гальмування на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж. При цьому сталося сходження з рейок локомотива ВЛ8 першою колісною парою», - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

    Зазначається, що вагон, з якого сталося висипання вантажу, не є власністю АТ «Укрзалізниця». Причину залізничної аварії розслідує спеціальна комісія у складі фахівців товариства та регіональної філії.


    Разом з тим, підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів. 

    Перегін Воскобійня - Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.

    Укрзалізниця Кривий Ріг потяг залізниця аварія
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