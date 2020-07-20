Аварія на залізниці: 12 поїздів сьогодні затримуються
У Дніпропетровській області з рейок зійшли вантажні потяги
На перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок потяги. Рух відновлено однією колією: залізничники звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів, насамперед пасажирських.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Через аварію, яка сталась ще вночі, сьогодні спізнюються 12 пасажирських поїздів:
- №12 Київ – Новоолексіївка;
- №92 Одеса – Костянтинівка;
- №116/136 Київ – Покровськ, Бердянськ;
- №38 Київ – Запоріжжя-1;
- №88 Ковель – Новоолексіївка;
- №86 Львів – Новоолексіївка;
- №80 Київ – Дніпро;
- №115 Бердянськ, Покровськ – Київ;
- №54 Одеса – Дніпро;
- №4 Запоріжжя – Ужгород;
- №83 Маріуполь – Київ;
- №733 Покровськ – Київ.
Аварія на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ, яка призвела до затримки залізничного руху, сталася близько другої години. Вантажний поїзд №3531, що рухався перегоном, зупинився на 135 км через спрацювання автогальм.
«Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (катанки) з одного з них. У цей час зустрічний вантажний поїзд №1726 застосував екстрене гальмування на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж. При цьому сталося сходження з рейок локомотива ВЛ8 першою колісною парою», - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
Зазначається, що вагон, з якого сталося висипання вантажу, не є власністю АТ «Укрзалізниця». Причину залізничної аварії розслідує спеціальна комісія у складі фахівців товариства та регіональної філії.
Разом з тим, підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів.
Перегін Воскобійня - Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.