Аварія на залізниці: 12 поїздів сьогодні затримуються



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уночі 20 липня у Дніпропетровській області на перегоні Верхньодніпровськ–Воскобійня сталася аварія

У Дніпропетровській області з рейок зійшли вантажні потяги

На перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ зійшли з рейок потяги. Рух відновлено однією колією: залізничники звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів, насамперед пасажирських.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Через аварію, яка сталась ще вночі, сьогодні спізнюються 12 пасажирських поїздів:

№12 Київ – Новоолексіївка;

№92 Одеса – Костянтинівка;

№116/136 Київ – Покровськ, Бердянськ;

№38 Київ – Запоріжжя-1;

№88 Ковель – Новоолексіївка;

№86 Львів – Новоолексіївка;

№80 Київ – Дніпро;

№115 Бердянськ, Покровськ – Київ;

№54 Одеса – Дніпро;

№4 Запоріжжя – Ужгород;

№83 Маріуполь – Київ;

№733 Покровськ – Київ.

Аварія на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ, яка призвела до затримки залізничного руху, сталася близько другої години. Вантажний поїзд №3531, що рухався перегоном, зупинився на 135 км через спрацювання автогальм.

«Під час огляду рухомого складу локомотивна бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу (катанки) з одного з них. У цей час зустрічний вантажний поїзд №1726 застосував екстрене гальмування на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж. При цьому сталося сходження з рейок локомотива ВЛ8 першою колісною парою», - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Зазначається, що вагон, з якого сталося висипання вантажу, не є власністю АТ «Укрзалізниця». Причину залізничної аварії розслідує спеціальна комісія у складі фахівців товариства та регіональної філії.





Разом з тим, підготовлено обхідний маршрут через ст. Верхівцеве, Кривий Ріг та Запоріжжя для низки пасажирських потягів.

Перегін Воскобійня - Верхньодніпровськ буде відкритий для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.