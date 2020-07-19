Після смертельної ДТП поліція цілодобово чергуватиме на дорогах Одещини



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Особливу увагу поліція обіцяє звернути на порушників швидкості. Зазначають також, що слідкуватимуть за поведінкою дітей

Особливу увагу поліція обіцяє звернути на порушників швидкості

Після смертельної ДТП патрульна поліція контролюватиме рух на дорогах Одеської області цілодобовою.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Одеській області.

«Відсьогодні (18 липня) за дорученням очільника одеської поліції усі аварійно-складні ділянки доріг міжнародного та регіонального значення будуть цілодобово контролюватися нарядами груп реагування патрульної поліції», – йдеться у повідомленні.

Особливу увагу поліція обіцяє звернути на порушників швидкості. Зазначають також, що слідкуватимуть за поведінкою дітей.

«Крім вказаних заходів, працівники поліції будуть проводити і роз’яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху щодо недопущення порушень ПДР», – підсумували у поліції.

Нагадаємо, у суботу зранку поблизу с. Саф’яни Ізмаїльського району на Одещині сталася ДТП, внаслідок якої загинуло 6 осіб, 3 госпіталізовано, в тому числі дитина 2018 року народження.

До слова, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.

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