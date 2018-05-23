Авіакатастрофа MH17: у Гаазі 24 травня представлять проміжні результати розслідування

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У спільній прес-конференції візьме участь і голова Служби безпеки України Василь Грицак

Представники Міжнародної слідчої групи (JIT), яка розслідує катастрофу рейсу MH17, представлять 24 травня у Гаазі проміжні результати роботи.

Про це заявили у Міжнародній слідчій групі, передає «Укрінформ».

У спільній прес-конференції візьме участь і голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Під час заходу JIT представить деякі проміжні результати розслідування, і це потребуватиме публічності», — йдеться у повідомленні.

Водночас, як попередили організатори, жодних відомостей про підозрюваних у причетності до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом оприлюднено не буде.

Раніше повідомлялось, що родичі жертв катастрофи MH17 написали лист росіянам перед Чемпіонатом світу з футболу, який пройде у Росії.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка розслідує причини катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій ідеться, що літак збили ракетою класу «земля — повітря», випущеної із ЗРК «Бук».

Пізніше група незалежних розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, згідно з якою до збиття літака причетний генерал-майор РФ Сергій Дубинський. Водночас, сам Дубінський заперечив свою причетність до катастрофи.

Пізніше журналісти видання «Новая газета» розшукали товариша Дубінського по службі, ветерана бойових дій в Афганістані, а нині — лідера самооборони Запоріжжя Сергія Тіунова, який підтвердив голос Дубінського на запису телефонної розмови, що перехопила міжнародна слідча група.