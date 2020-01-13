В Україну їде глава іранського слідства щодо катастрофи літака МАУ



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Унаслідок падіння літака поблизу Тегерана загинули 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу

Українська сторона чекає на приліт представника слідчої групи Ірану

Голова групи з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резейфар у зв'язку з розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ відвідає Україну. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає пресслужба відомства.

Повідомляється, що Данілов провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін. Сторони обговорили актуальний стан розслідування авіакатастрофи в Ірані.

За словами Данілова, українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану. Він також уточнив, що частина експертної групи повертається до України.

«Основна частина експертів залишається в Тегерані», - додав він.

У свою чергу Квін висловила співчуття, а також запевнила у готовності американської сторони надавати всю необхідну допомогу та інформацію в ході розслідування.

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.