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    В Україну їде глава іранського слідства щодо катастрофи літака МАУ

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    <span>Унаслідок падіння літака поблизу Тегерана загинули&nbsp;167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу</span> - В Україну їде глава іранського слідства щодо катастрофи літака МАУ
    Унаслідок падіння літака поблизу Тегерана загинули 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу

    Українська сторона чекає на приліт представника слідчої групи Ірану

    Голова групи з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резейфар у зв'язку з розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ відвідає Україну. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає пресслужба відомства.

    Повідомляється, що Данілов провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін. Сторони обговорили актуальний стан розслідування авіакатастрофи в Ірані.

    За словами Данілова, українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану. Він також уточнив, що частина експертної групи повертається до України.

    «Основна частина експертів залишається в Тегерані», - додав він.

    У свою чергу Квін висловила співчуття, а також запевнила у готовності американської сторони надавати всю необхідну допомогу та інформацію в ході розслідування.

    Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

    До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ

     Читайте також: Західна преса: Іран не міг збити український літак «випадково»
    РНБО Іран авіакатастрофа літак МАУ розслідування Олексій Данілов
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