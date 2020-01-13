В Україну їде глава іранського слідства щодо катастрофи літака МАУ
Українська сторона чекає на приліт представника слідчої групи Ірану
Голова групи з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резейфар у зв'язку з розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ відвідає Україну. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає пресслужба відомства.
Повідомляється, що Данілов провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін. Сторони обговорили актуальний стан розслідування авіакатастрофи в Ірані.
За словами Данілова, українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану. Він також уточнив, що частина експертної групи повертається до України.
«Основна частина експертів залишається в Тегерані», - додав він.
У свою чергу Квін висловила співчуття, а також запевнила у готовності американської сторони надавати всю необхідну допомогу та інформацію в ході розслідування.
Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.
До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.