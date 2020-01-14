Секретар РНБО заявив, що Україна розглядає скликання Радбезу ООН щодо збитого літака МАУ
Для скликання Ради безпеки ООН в Україні необхідно визначити чи була атака навмисною чи випадковою
Україна розглядає можливість скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю «Цензор.Нет».
За його словами, для цього необхідно визначити чи була атака на український літак навмисною чи випадковою.
«Від цієї оцінки залежить напрямок наших дій. У кожного дипломатичного процесу повинна бути своя логіка і послідовність», - заявив Данілов.
Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.
До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.