Секретар РНБО заявив, що Україна розглядає скликання Радбезу ООН щодо збитого літака МАУ



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11 січня Іран офіційно визнав, що український літак МАУ був збитий їхніми військовими

Для скликання Ради безпеки ООН в Україні необхідно визначити чи була атака навмисною чи випадковою

Україна розглядає можливість скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю «Цензор.Нет».

За його словами, для цього необхідно визначити чи була атака на український літак навмисною чи випадковою.

«Від цієї оцінки залежить напрямок наших дій. У кожного дипломатичного процесу повинна бути своя логіка і послідовність», - заявив Данілов.

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.