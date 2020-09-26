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    Авіатроща у Чугуєві: Зеленський прибув на Харківщину

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    Президент приїхав на місце авіакатастрофи під Харковом у Чугуєві. - Авіатроща у Чугуєві: Зеленський прибув на Харківщину
    Президент приїхав на місце авіакатастрофи під Харковом у Чугуєві.

    Президент прилетів на місце трагедії

    Президент України Володимир Зеленський прибув на Харківщину через авіакатастрофу військового літака Ан-26.

    Так, Зеленський приїхав на місце авіакатастрофи під Харковом у Чугуєві.

    Як повідомлялося, «чорну скриньку» на місці авіакатастрофи на Харківщині не знайдено.

    Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження.

    На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 25 осіб, двоє постраждалих — у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.

    Джерело: УНН

    літак Володимир Зеленський розслідування президент
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