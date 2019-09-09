Австралія розчарована видачею Цемаха Росії



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Фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха було видано Росії в рамках обміну з Україною

В Австралії вважають, що забезпечити правосуддя над Цемахом буде складніше, якщо він перебуватиме в Росії

Австралія розчарована тим, що фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха було видано Росії в рамках обміну з Україною.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Австралії Маріси Пейн.

«Уряд Австралії просив уряд України забезпечити, щоб Цемах залишався доступним для допиту слідчими Об'єднаної слідчої групи (JIT), включаючи федеральну поліцію Австралії, і висловлював глибоку стурбованість перспективою його включення до будь-яких списків на обмін полоненими», - повідомляється у заяві .

«Ми визнаємо, що Україна зіткнулася з величезним тиском з боку Російської Федерації, щоб Цемаха було включено до списків цього обміну. Однак забезпечити правосуддя над Цемахом буде складніше, якщо він перебуватиме в Росії. Це буде особливо розчаровуючим для сімей жертв катастрофи МН17», - додала глава МЗС Австралії.

Пейн зазначила, що уряд Австралії вітає підтвердження від прокурора Нідерландів про те, що звільнення Цемаха не вплине на початок судового розгляду щодо чотирьох підозрюваних у справі МН17, який розпочнеться у березні 2020 року.

Як відомо, родичі загиблих у катастрофі MH17 розчаровані передачею Цемаха Росії.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха, який приземлився сьогодні у Внуково разом з іншими особами.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.