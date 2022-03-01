Більшість грошей, які буде виділено Україні, піде на зміцнення обороноздатності

Австралія виділить Україні $75 млн, передає dt.ua.

З них $50 млн підуть на зміцнення обороноздатності України, $25 млн – на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, уряд Австралії запровадив персональні санкції проти президента та кількох членів уряду РФ, а також підтримав відключення російських банків від системи SWIFT.

Як повідомлялося раніше, дуже багато країн надають Україні допомогу як фінансову, так і військову. Зокрема, Рада ЄС ухвалила додати 26 осіб та одну установу до санкційного переліку за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

Днями стало відомо, що Євросоюз впровадить обмежувальні заходи проти країни-агресорки. Також стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.