  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Австралія виділить Україні $75 млн

    Австралія виділила Україні $75 млн - Австралія виділить Україні $75 млн
    Австралія виділила Україні $75 млн

    Більшість грошей, які буде виділено Україні, піде на зміцнення обороноздатності

    Австралія виділить Україні $75 млн, передає dt.ua.

    З них $50 млн підуть на зміцнення обороноздатності України, $25 млн – на гуманітарну допомогу.

    Нагадаємо, уряд Австралії запровадив персональні санкції проти президента та кількох членів уряду РФ, а також підтримав відключення російських банків від системи SWIFT.

    Як повідомлялося раніше, дуже багато країн надають Україні допомогу як фінансову, так і військову. Зокрема, Рада ЄС ухвалила додати 26 осіб та одну установу до санкційного переліку за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

    Днями стало відомо, що Євросоюз впровадить обмежувальні заходи проти країни-агресорки. Також стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.

    Теги: Австралія гуманітарна допомога
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Австралія виділить Україні $75 млн