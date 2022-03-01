Рада ЄС наклала санкції ще на 26 росіян за агресію проти України

Підсанкційні не зможуть в’їжджати на територію ЄС або перетинати її транзитом

Обмежувальні заходи віднині поширюються на 680 осіб та 53 установи

Рада ЄС ухвалила додати 26 осіб та одну установу до санкційного переліку за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС додала 26 персон та одну установу до переліку персон, закладів та установ, які є суб’єктами обмежувальних заходів у зв’язку із діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Новий перелік включає олігархів та бізнесменів, що зайняті у торгівлі нафтою, банківському та фінансовому секторах, членів уряду, високопоставлених військових, а також пропагандистів, які були причетними до поширення антиукраїнської пропаганди та формували позитивне ставлення до вторгнення в Україну», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згадані обмежувальні заходи, що віднині поширюються на 680 осіб та 53 установи, включають заморожування активів та заборону на надання будь-яких фінансових фондів особам та установам, що включені до списку. На додаток для включених до переліку персон введено заборону на подорожі, що не дозволяє їм в’їжджати на територію ЄС або перетинати її транзитом.

Рішення доповнює пакет заходів, що був оголошений Високим представником ЄС після відеоконференції міністрів закордонних ЄС справ 27 лютого поточного року. Цей пакет також включає положення про надання Збройним Силам України обладнання та інших поставок в рамках Європейського Фонду Миру. Крім того, міністри погодили заборону на польоти в авіаційному просторі та доступу до аеропортів Євросоюзу для всіх авіаперевізників Росії всіх типів, а також заборону на трансакції із Центробанком РФ.

«Європейський Союз засуджує у найсильніших термінах неспровоковану та невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України. Здійснюючи ці злочинні військові дії, Росія повністю порушує міжнародне законодавство та принципи Хартії ООН, підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність», – йдеться в повідомленні.

Відповідний правовий акт про введення санкцій та перелік осіб, що включені до санкційного списку, оприлюднені в офіційному журналі ЄС. У переліку багато відомих прізвищ: Ігор Сечін, Алішер Усманов, Сергій Ролдугін, Дмитро Пєсков, Тігран Кеосаян, Ольга Скабеєва, Євген Прилепін, Антон Красовський, Аркадій Мамонтов, Генадій Тимченко та інші подібні персонажі.

Установою, що включена до санкційного переліку ЄС, є страхова компанія «Согаз».

Нагадаємо, днями стало відомо, що Євросоюз впровадить обмежувальні заходи проти країни-агресорки. Також стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.

Напередодні повідомлялося, що ще три країни запровадять санкції проти РФ.

Крім того, Британія озвучила подальші санкції проти Росії.

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