Послом Індонезії став Юдді Кріснанді, В'єтнаму - Нгуєн Ан Туан, Австралії - Меліссі О'рурк, Іспанії - Сільвія Кортес Мартін

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Індонезії, В'єтнаму, Австралії та Іспанії. Про це президент написав на своїй сторінці e Facebook. «Прийняв вірчі грамоти від послів Індонезії, В’єтнаму, Австралії та Іспанії. Вдячний Королівству Іспанія та Австралії за співавторство в проекті оновленої



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Петро Порошенко та посол В'єтнаму Нгуєн Ан Туан

Послом Індонезії став Юдді Кріснанді, В'єтнаму - Нгуєн Ан Туан, Австралії - Меліссі О'рурк, Іспанії - Сільвія Кортес Мартін

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Індонезії, В'єтнаму, Австралії та Іспанії.

Про це президент написав на своїй сторінці e Facebook.

«Прийняв вірчі грамоти від послів Індонезії, В’єтнаму, Австралії та Іспанії. Вдячний Королівству Іспанія та Австралії за співавторство в проекті оновленої резолюції «Ситуація з правами людини в АР Крим та м. Севастополь, Україна». Також сподіваюсь на підтримку Республікою Індонезія та Соціалістичною Республікою В’єтнам зусиль міжнародного співтовариства у захисті прав і свобод мешканців Криму», - написав він.

За інформації прес-служби Адміністрації президента, послом Індонезії став Юдді Кріснанді, В'єтнаму - Нгуєн Ан Туан, Австралії - Меліссі О'рурк, Іспанії - Сільвія Кортес Мартін.

Порошенко відзначив перспективи розвитку партнерських відносин з Індонезією, обговорювалися питання підготовки до проведення засідання Міжурядової українсько-індонезійської комісії з економічного та технічного співробітництва, яке має відбутися у 2018 році в Києві.

Порошенко з послом В'єтнаму приділили увагу питанням розвитку торговельно-економічного співробітництва, а також обговорювався можливий візит українського президента до В'єтнаму у 2018 році.

Посол Австралії в ході зустрічі зазначила, що Австралія не відмінить санкції проти РФ, поки вона не припинить агресію проти України. Австралійська сторона підтвердила продовження проекту підтримки протезування в Україні.

Посол Іспанії подякувала Порошенко за підтримку територіальної цілісності Королівства, а він у свою чергу висловив сподівання, що Іспанія підтримає продовження санкцій проти РФ через її агресію.

Нагадаємо, восени Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Данії, Афганістану та Грузії.