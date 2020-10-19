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    Австрія знову посилює карантинні обмеження

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    Події з великим скупченням людей можуть проводитися тільки в певних місцях - Австрія знову посилює карантинні обмеження
    Події з великим скупченням людей можуть проводитися тільки в певних місцях

    Обмеження наберуть чинності 23 жовтня і триватимуть щонайменше чотири тижні

    Уряд Австрії знову вводить нові карантинні обмеження через прискорення темпів поширення коронавірусу в країні. Про це повідомляє Kurier.

    Так, в Австрії збори в закритих приміщеннях будуть обмежуватися групами до шести осіб, а на відкритому повітрі будуть дозволені групи до 12 осіб.

    При цьому для церков зробили виняток. Меси зможуть відвідувати більше ніж шість осіб, але за умови дотримання санітарних вимог, таких соціальне дистанціювання і наявність масок.

    Події з великим скупченням людей можуть проводитися тільки в певних місцях. Про них необхідно буде заздалегідь повідомляти органам охорони здоров'я. Такі заходи обмежені на рівні 250 осіб.

    Маски обов'язкові для всіх заходів в приміщенні і на відкритому повітрі

    Для реагування на місцеві спалахи федеральні землі зможуть вводити регіональні обмеження, включаючи комендантську годину.

    Нагадаємо, міністр в Австрії заразився коронавірусом – весь уряд йде на аналізи.

    Крім того, в Австрії ввели масочний режим в магазинах і школах.

    Австрія міністр уряд аналізи
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