Джипи, подаровані США прикордонникам, продають в інтернеті? Деталі скандалу

40 позашляховиків були передані Україні менше за тиждень тому

Держприкордонслужба спростовує інформацію, яку поширив у мережі відомий політик

Колишній народний депутат України Борислав Береза повідомив на своїй Facebook-сторінці, що позашляховики, які передали прикордонникам американські партнери 4 лютого, станом на 9 лютого вже продаються в Україні за ціною $35 тис. Екснардеп прикріпив до допису скріншот оголошення з неназваної Telegram-спільноти, наголосивши, що оголошенні розміщені світлини саме тих автівок, які були передані Державній прикордонній службі.

«Я так розумію, що списання кількох машин пройшло успішно і хтось вирішив забезпечити собі кінець епохи бідності», – зазначив Береза.

У Державній прикордонній службі прокоментували ситуацію «Главкому», наголосивши, що ця інформація є неправдивою, а всі отримані від американських партнерів позашляховики досі у наявності.

«Це ніщо інше ніж фейк. Фотографії про передачу ДПСУ автомобілів від США є у відкритому доступі. Будь-хто має до них доступ. Вся отримана прикордонниками техніка на місці. Не може йти мови про її продаж. Це абсурд. Раджу людям уважно перевіряти всі оголошення при купівлі автомобілів, аби не стати жертвою шахраїв. Також не виключаю, що це може бути чиясь брудна дезінформаційна кампанія», – зазначив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Нагадаємо, 4 лютого Сполучені Штати передали Державній прикордонній службі України 40 позашляховиків для патрулювання важкодоступних прикордонних районів.

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