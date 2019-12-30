Автобус з Білорусі потрапив у ДТП під Псковом: 16 постраждалих



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Фото: ТАСС

Серед постраждалих троє дітей

Автобус з Білорусі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) під Псковом (Росія), в результаті чого постраждали 16 осіб, серед яких три дитини. Про це повідомляє БЕЛТА.

Вони були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в обласну лікарню.

За попередніми даними, сьогодні близько 2:50 в селі Подборовье Псковського району на трасі Санкт-Петербург - Невель рейсовий автобус з'їхав у кювет.

У салоні знаходилися 50 пасажирів, у тому числі четверо дітей та двоє водіїв. Керував транспортним засобом уродженець Білорусі 1972 року народження.

Автобус прямував з Мінська в Санкт-Петербург.

Адміністрацією Псковської області розгорнуто пункт тимчасового утримання в готелі «Балтхаус». На місці ДТП працюють співробітники МНС і поліції. З'ясовуються обставини події.