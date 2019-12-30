Автобус з Білорусі потрапив у ДТП під Псковом: 16 постраждалих
Серед постраждалих троє дітей
Автобус з Білорусі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) під Псковом (Росія), в результаті чого постраждали 16 осіб, серед яких три дитини. Про це повідомляє БЕЛТА.
Вони були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в обласну лікарню.
За попередніми даними, сьогодні близько 2:50 в селі Подборовье Псковського району на трасі Санкт-Петербург - Невель рейсовий автобус з'їхав у кювет.
У салоні знаходилися 50 пасажирів, у тому числі четверо дітей та двоє водіїв. Керував транспортним засобом уродженець Білорусі 1972 року народження.
Автобус прямував з Мінська в Санкт-Петербург.
Адміністрацією Псковської області розгорнуто пункт тимчасового утримання в готелі «Балтхаус». На місці ДТП працюють співробітники МНС і поліції. З'ясовуються обставини події.