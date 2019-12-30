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    Автобус з Білорусі потрапив у ДТП під Псковом: 16 постраждалих

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    Автобус з Білорусі потрапив у ДТП під Псковом: 16 постраждалих
    Фото: ТАСС

    Серед постраждалих троє дітей

    Автобус з Білорусі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) під Псковом (Росія), в результаті чого постраждали 16 осіб, серед яких три дитини. Про це повідомляє БЕЛТА.

    Вони були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в обласну лікарню.

    За попередніми даними, сьогодні близько 2:50 в селі Подборовье Псковського району на трасі Санкт-Петербург - Невель рейсовий автобус з'їхав у кювет.

    У салоні знаходилися 50 пасажирів, у тому числі четверо дітей та двоє водіїв. Керував транспортним засобом уродженець Білорусі 1972 року народження.

    Автобус прямував з Мінська в Санкт-Петербург.

    Адміністрацією Псковської області розгорнуто пункт тимчасового утримання в готелі «Балтхаус». На місці ДТП працюють співробітники МНС і поліції. З'ясовуються обставини події.

    Білорусь Росія ДТП
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