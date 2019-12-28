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    Події в Україні

    У Кременчуці на одній з вулиць спалахнув автобус

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    Полум&rsquo;ям було знищено передню частину автомобіля&nbsp; - У Кременчуці на одній з вулиць спалахнув автобус
    Полум’ям було знищено передню частину автомобіля 
    Фото ГУ ДСНС України у Полтавській області

    Салон та передню частину авто повністю знищено

    У Кременчуці, на Полтавщині, рятувальники отримали повідомлення про пожежу, що виникла в мікроавтобусі на вул. Чумацький Шлях.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що вогнеборці одразу приступили до гасіння пожежі, тому через півгодини її було ліквідовано.

    За даними працівників ДСНС, загиблих або травмованих немає.

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    Через полум’я було знищено передню частину автомобіля та салон.

    Відомо, що до гасіння залучалися 6 чоловік особового складу 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці техніки.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

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    Нагадаємо, двох школярок виявили лежачими посеред вулиці без свідомості в Кременчуці Полтавської області. Підлітків знайшла поліція, їх госпіталізували у важкому стані.

    ДТП ДСНС водій рятувальники Полтавщина поліція
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