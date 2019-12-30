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    На трасі Київ-Одеса Chevrolet протаранив Land Rover: одне авто згоріло дотла (фото, відео)

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    Chevrolet Aveo згорів дотла - На трасі Київ-Одеса Chevrolet протаранив Land Rover: одне авто згоріло дотла (фото, відео)
    Chevrolet Aveo згорів дотла
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждали три людини

    У ніч на понеділок, 30 грудня, на 43-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Land Rover Discovery і Chevrolet Aveo.

    Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією поліцейських, Land Rover їхав в сторону Одеси і розвертався у відведеному для цього місці. У цей момент в напрямку Києва їхав Chevrolet. Під час здійснення маневру легковик врізався в позашляховик.

    Від удару Aveo відкинуло в сторону і автівка загорілася. У момент аварії в машині знаходилися двоє чоловіків і жінка. Їх усіх госпіталізували в лікарню.

    Пожежні ліквідували загоряння, але машина згоріла дотла.

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    На трасі Київ-Одеса Chevrolet протаранив Land Rover: одне авто згоріло дотла (фото, відео)
    На трасі Київ-Одеса Chevrolet протаранив Land Rover: одне авто згоріло дотла (фото, відео)
    На трасі Київ-Одеса Chevrolet протаранив Land Rover: одне авто згоріло дотла (фото, відео)
    На трасі Київ-Одеса Chevrolet протаранив Land Rover: одне авто згоріло дотла (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Водій Land Rover не постраждав.

    На місці працювали екіпажі поліції, рятувальники ДСНС, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль рятувальники
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