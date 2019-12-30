На трасі Київ-Одеса Chevrolet протаранив Land Rover: одне авто згоріло дотла (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Chevrolet Aveo згорів дотла Фото: Інформатор

В результаті аварії постраждали три людини

У ніч на понеділок, 30 грудня, на 43-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Land Rover Discovery і Chevrolet Aveo.

Аварія трапилася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією поліцейських, Land Rover їхав в сторону Одеси і розвертався у відведеному для цього місці. У цей момент в напрямку Києва їхав Chevrolet. Під час здійснення маневру легковик врізався в позашляховик.

Від удару Aveo відкинуло в сторону і автівка загорілася. У момент аварії в машині знаходилися двоє чоловіків і жінка. Їх усіх госпіталізували в лікарню.

Пожежні ліквідували загоряння, але машина згоріла дотла.

Водій Land Rover не постраждав.

На місці працювали екіпажі поліції, рятувальники ДСНС, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.