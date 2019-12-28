У Єгипті за день сталося дві ДТП з автобусами: майже 30 загиблих



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Жертвами двох аварій у Єгипті стали 28 людей

В районі Порт-Саїда сталося зіткнення вантажівки з автобусом, а між Каїром і Хургадою зіткнулися вантажівка і два автобуси

У Єгипті щонайменше 22 людини загинули, семеро отримали травми в суботу в результаті великої аварії на півночі країни.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.

За даними поліції, в районі Порт-Саїда сталося зіткнення вантажівки з автобусом, який перевозив єгипетських робітників. В даний час причини події встановлюються.

Це вже друга дорожньо-транспортна пригода за участю автобусів в суботу. Раніше на міжміській автотрасі між Каїром і Хургадою в районі населеного пункту Заафарана в 200 км на південь від Каїра зіткнулися вантажівка і два автобуси, в яких, крім єгиптян, перебували туристи з Індії і Малайзії.

Тоді загинули шестеро людей, ще 24 пасажири, в тому числі іноземні громадяни, отримали травми різного ступеня тяжкості.

До слова, вчора на мосту Патона у Києві сталася масштабна ДТП: троє госпіталізованих.